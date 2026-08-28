Copa do Mundo de Tiramisú na Itália busca jurados do mundo todo

A Copa do Mundo de Tiramisú, realizada na Itália, está de portas abertas para quem deseja ser um degustador oficial. O evento, que já celebra 10 anos em 2026, busca 130 jurados amadores para avaliar as receitas nas rodadas iniciais da competição, sediada em Treviso, no Norte do país. As inscrições para o júri popular estão abertas a interessados de qualquer parte do mundo.
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Para garantir uma vaga, os candidatos precisam ser aprovados num teste on-line composto por 15 perguntas. O questionário abrange desde a história e a cultura da sobremesa até as regras oficiais da disputa e peculiaridades da região de Treviso. O quiz fica disponível para acesso a partir das 10h do dia 12 de setembro.
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Aqueles que foram selecionados atuarão como jurados nos dias 9 e 10 de outubro, quando avaliarão as interpretações tradicionais e criativas preparadas ao vivo pelos competidores.
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Francesco Redi, fundador e organizador da Copa do Mundo de Tiramisú, explicou em entrevista ao Extra que o aumento no número de inscritos no torneio tornou necessária a expansão do júri para acompanhar a demanda. De acordo com o organizador, a avaliação popular ao longo da última década oferece uma visão precisa sobre a evolução do paladar.
"Os participantes preferem receitas mais leves e menos gordurosas", observou Redi, destacando que, apesar das inovações, o equilíbrio dos sabores permanece essencial. Para o criador do evento, o princípio fundamental da receita não mudou: "o tiramisù deve ter gosto de tiramisù".
A final da competição acontecerá no dia 11 de outubro. Durante o evento, o público poderá adquirir sobremesas produzidas por campeões de edições anteriores.
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