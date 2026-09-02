Júri trava novamente, e juiz tenta evitar anulação do caso Clancy

Um juiz americano mandou os jurados voltarem a deliberar nesta quarta-feira (2) para que, em uma última tentativa, cheguem a um veredicto no julgamento de Lindsay Clancy por triplo assassinato, depois que eles chegaram a um impasse pela segunda vez, o que abre a possibilidade de anulação do processo.

Clancy, de 36 anos, não nega ter estrangulado seus filhos Cora (5 anos), Dawson (3) e Callan (oito meses), mas afirma que sofria de psicose pós-parto, o que a isentaria de responsabilidade criminal.

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O julgamento, que durou cinco semanas, foi televisionado e contou com mais de 80 testemunhas, suscitando um debate nos Estados Unidos sobre a saúde mental materna.

O júri informou ao juiz William Sullivan nesta quarta-feira que havia chegado novamente a um ponto de impasse no quinto dia de deliberações. Para chegar a um veredicto, os 12 integrantes do júri precisam estar de acordo.

Se não conseguirem chegar a um acordo, o juiz declarará o julgamento nulo, e os promotores terão de decidir se levarão novamente o caso aos tribunais com um novo júri.

Segundo os meios de comunicação americanos, Sullivan deu aos jurados uma instrução de último recurso para que continuassem deliberando, em uma tentativa de superar o impasse e evitar a anulação do julgamento.

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Clancy se declarou inocente por motivo de insanidade e afirma ter ouvido uma voz que lhe ordenava matar os filhos. Seus advogados sustentam que isso foi consequência de uma psicose pós-parto.

Após os assassinatos em sua casa em Duxbury, Massachusetts, em janeiro de 2023, ela se jogou de uma janela do segundo andar em uma aparente tentativa de suicídio que a deixou paralisada da cintura para baixo.

A ex-enfermeira pode ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional se for considerada culpada de assassinato em primeiro grau.

O júri também pode declarar Clancy culpada de assassinato em segundo grau, homicídio ou inocente por falta de responsabilidade criminal, um veredicto que implicaria sua internação em uma instituição psiquiátrica.

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Durante o julgamento de Clancy, dezenas de mulheres vestidas de rosa foram ao tribunal de Massachusetts para demonstrar seu apoio a ela.

A psicose pós-parto é uma emergência médica que afeta entre uma e duas mulheres a cada mil partos, afirmou Sally Wilson, coordenadora nacional de treinamento da organização beneficente britânica Action on Postpartum Psychosis.