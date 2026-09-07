Aos 101, "vovó maromba" treina pesado e revela hábitos de longevidade

Aos 101 anos, a espanhola Iñaxi Lasa mantém uma rotina que inclui exercícios de fortalecimento na academia e uma alimentação baseada em verduras, legumes, azeite de oliva e carnes brancas. Apelidada de “vovó maromba”, ela atribui parte da disposição à mudança de hábitos que adotou ao longo da vida.

Iñaxi começou a frequentar a academia aos 94 anos. A decisão surgiu de forma inesperada, depois que ela encontrou um cartão de uma academia deixado por sua cuidadora, que havia precisado se afastar após sofrer uma lesão.

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Desde então, os exercícios passaram a fazer parte da rotina da espanhola. Ela treina acompanhada pelo filho, Iñaki, de 63 anos, principalmente porque tem dificuldades de visão. “Os exercícios de fortalecimento me fazem sentir viva e também fazem muito bem para a minha mente. No começo, eu treinava com dois personal trainers, mas agora que aprendi os exercícios, consigo fazê-los sozinha. Como minha visão não é muito boa, meu filho me ajuda”, contou ao jornal britânico Daily Star.

Para Iñaxi, manter o corpo em movimento é uma das principais razões para preservar a autonomia mesmo depois dos 100 anos. Ela considera a atividade física uma aliada importante para pessoas idosas. “Exercício é a melhor coisa que uma pessoa idosa pode fazer pela própria saúde. E também é o melhor remédio para a longevidade”, afirmou.

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Alimentação também mudou

A rotina de exercícios veio acompanhada de mudanças na alimentação. Iñaxi retirou farinha e açúcar da dieta e passou a priorizar alimentos como azeite de oliva, verduras, legumes e frango.

A espanhola vive no campo e diz ter acesso frequente a frutas e hortaliças. “Moramos no campo e temos fartura de frutas e verduras. Também consumimos carnes brancas, embora antigamente comêssemos carne bovina”, relatou.

Segundo ela, a combinação entre alimentação equilibrada e atividade física é importante para manter a disposição.

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Aos 101 anos, Iñaxi carrega uma trajetória marcada por diferentes desafios. Ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, enfrentou um câncer de mama e passou por duas fraturas no quadril. Também precisou lidar com uma cirurgia de glaucoma, degeneração da retina e uma internação provocada pela Covid-19. Mesmo após esses episódios, continuou mantendo os exercícios como parte de sua rotina.

A prática de fortalecimento também é apontada como importante para o envelhecimento saudável. Segundo os dados apresentados no material, entre 30 e 60 minutos semanais desse tipo de exercício já podem proporcionar benefícios à saúde, incluindo redução de riscos cardiovasculares e de alguns tipos de câncer, além de efeitos positivos sobre o humor e o sono.

Os exercícios também ajudam a preservar a massa muscular e a densidade dos ossos, estruturas que tendem a perder força com o avanço da idade. Por isso, a prática de atividade física pode trazer benefícios mesmo quando iniciada mais tarde.

Para Iñaxi, a experiência acabou ultrapassando os limites da própria rotina. Ela afirma receber mensagens de pessoas que a consideram uma inspiração. “Gosto muito de saber que sirvo de exemplo para outras pessoas. Pelo menos é isso que elas me dizem quando me escrevem”, disse.