Aos 85 anos, vovó viraliza com looks da Copa e conquista a internet

Vovó Izaura viralizou nas redes com os looks para a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Enquanto milhões de brasileiros acompanham a caminhada da seleção braisleira na Copa do Mundo de 2026, uma torcedora em especial vem chamando atenção fora dos gramados. Aos 85 anos, vovó Izaura Demari virou fenômeno nas redes sociais ao aparecer com produções sofisticadas inspiradas nas cores do Brasil, transformando cada partida em uma verdadeira passarela.

Os vídeos publicados durante o Mundial têm repercutido entre torcedores. Sempre com chapéus marcantes, acessórios cuidadosamente escolhidos e peças em verde, amarelo, azul e branco, ela conquistou milhares de novos admiradores ao unir elegância, criatividade e paixão pelo futebol.

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"Enquanto o Brasil seguir vencendo, podem esperar um look diferente. Gosto de brincar com as cores da nossa bandeira, criar combinações elegantes e mostrar que a moda também pode entrar em campo para torcer. Afinal, futebol e alegria combinam muito com o povo brasileiro", afirmou ao Correio.

A repercussão não é novidade para quem acompanha sua trajetória. Natural do Paraná e pioneira de Londrina, Izaura construiu uma carreira improvável dentro do universo da moda. Mesmo sem seguir os padrões tradicionais da indústria, tornou-se referência justamente pela autenticidade: não usa maquiagem, esmaltes nem tintura para os cabelos, assumindo os fios brancos como parte de sua identidade.

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Ao lado do filho e stylist Márcio Demari, ela assina cada produção que publica nas redes sociais. Os looks são resultado de pesquisa, escolha de tecidos, acessórios e, principalmente, de uma coleção com centenas de chapéus reunidos ao longo dos anos em viagens pelo Brasil e pelo exterior.

"Cada look é pensado com muito carinho. Eu e meu filho pesquisamos referências, escolhemos tecidos, acessórios, chapéus e todas as peças para criar uma produção elegante e divertida ao mesmo tempo. Nos looks inspirados no Brasil, buscamos valorizar o verde, o amarelo, o azul e o branco de uma forma sofisticada, sem perder a minha identidade", contou.

A criatividade conquistou espaço muito além das redes sociais. Vovó Izaura já desfilou no São Paulo Fashion Week, participou de mais de 80 campanhas publicitárias, estampou capas de revistas e recebeu convites para semanas de moda internacionais. Seu trabalho também despertou a atenção de estilistas, artistas e apresentadores brasileiros e estrangeiros.

Nas plataformas digitais, o alcance impressiona. Um de seus vídeos ultrapassou a marca de 14 milhões de visualizações no TikTok, levando sua imagem para diferentes países e consolidando seu nome como um dos rostos mais conhecidos entre os criadores de conteúdo voltados à moda e ao envelhecimento positivo.

Apesar da fama, ela diz que o maior presente é perceber o impacto que causa em pessoas de diferentes gerações. "Recebo todo esse carinho com muita gratidão. Nunca imaginei que, aos 85 anos, estaria inspirando tanta gente no Brasil e até fora dele. O mais bonito é perceber que posso mostrar que idade não é limite para sonhar, criar e viver com alegria. Se eu consigo incentivar outras pessoas a se valorizarem, então tudo isso já valeu a pena", afirmou.

E quando o assunto é futebol, a confiança permanece intacta. Para Izaura, vestir as cores da seleção vai muito além da moda. "Eu sempre acredito no Brasil. Torcer faz parte da nossa cultura, e eu sou daquelas que veste a camisa — ou melhor, veste um look inteiro! Estou muito confiante e espero que a nossa Seleção faça uma campanha inesquecível. Se o hexa vier, podem ter certeza de que vou comemorar em grande estilo", disse.

A cada vitória brasileira, os seguidores já sabem o que esperar: um novo visual, muitos elogios e a prova de que elegância, criatividade e personalidade não têm prazo de validade.