Entrada de mansão de Nicolas Cage desaba e abre cratera em Malibu

A entrada para carros de uma mansão à beira-mar do ator Nicolas Cage desabou na manhã de terça-feira (8/9), abrindo uma enorme cratera em frente à casa. A residência fica em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos.
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O buraco, com aproximadamente nove metros de largura e nove de comprimento, atingiu a área que leva à garagem e também provocou o desabamento de um trecho da rua. Apesar da dimensão do estrago, ninguém ficou ferido. A propriedade estava vazia e não houve necessidade de evacuação.
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Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo— New York Post (@nypost) September 8, 2026
O desabamento provocou, porém, um vazamento de gás pouco antes das 6h, levando autoridades e uma empresa de serviços públicos a atender a ocorrência. A SoCalGas informou que o vazamento estava sob controle algumas horas depois, mas que interromperia temporariamente o fornecimento de gás natural em um trecho de 26 metros da rua, como medida de precaução diante da erosão costeira.
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Imagens divulgadas pelo The U.S Sun mostram blocos de concreto, partes da estrutura de privacidade e até um banheiro químico que acabou dentro da cratera. A suspeita é de erosão costeira, agravada pelo mar agitado da região.
A mansão foi danificada após um alerta de inundação costeira na região de Los Angeles, provocado pelos efeitos persistentes da tempestade tropical Marie, que havia passado a ser classificada como um furacão antes de ser rebaixada novamente.
Cage comprou a propriedade em 2024 por 10,5 milhões de dólares, aproximadamente 53 milhões de reais. Com cerca de 372 metros quadrados, o imóvel tem vista para o oceano, acesso a uma praia isolada, paredes de vidro, cozinha equipada para chef, garagem com elevador e terraço com jacuzzi.
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