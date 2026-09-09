Entrada de mansão de Nicolas Cage desaba e abre cratera em Malibu

A propriedade de Cage estava vazia e não houve necessidade de evacuação - (crédito: MOHAMED EL-SHAHED)

A entrada para carros de uma mansão à beira-mar do ator Nicolas Cage desabou na manhã de terça-feira (8/9), abrindo uma enorme cratera em frente à casa. A residência fica em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O buraco, com aproximadamente nove metros de largura e nove de comprimento, atingiu a área que leva à garagem e também provocou o desabamento de um trecho da rua. Apesar da dimensão do estrago, ninguém ficou ferido. A propriedade estava vazia e não houve necessidade de evacuação.

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Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo — New York Post (@nypost) September 8, 2026

O desabamento provocou, porém, um vazamento de gás pouco antes das 6h, levando autoridades e uma empresa de serviços públicos a atender a ocorrência. A SoCalGas informou que o vazamento estava sob controle algumas horas depois, mas que interromperia temporariamente o fornecimento de gás natural em um trecho de 26 metros da rua, como medida de precaução diante da erosão costeira.

Imagens divulgadas pelo The U.S Sun mostram blocos de concreto, partes da estrutura de privacidade e até um banheiro químico que acabou dentro da cratera. A suspeita é de erosão costeira, agravada pelo mar agitado da região.

A mansão foi danificada após um alerta de inundação costeira na região de Los Angeles, provocado pelos efeitos persistentes da tempestade tropical Marie, que havia passado a ser classificada como um furacão antes de ser rebaixada novamente.

Cage comprou a propriedade em 2024 por 10,5 milhões de dólares, aproximadamente 53 milhões de reais. Com cerca de 372 metros quadrados, o imóvel tem vista para o oceano, acesso a uma praia isolada, paredes de vidro, cozinha equipada para chef, garagem com elevador e terraço com jacuzzi.