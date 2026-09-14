Marido e 12 homens são acusados de dopar e estuprar mulher por 20 anos

Um homem britânico de 60 anos admitiu, nesta segunda-feira (14/9), pouco antes do início de seu julgamento, ter dopado e estuprado a mulher durante mais de duas décadas. A identidade do acusado não foi divulgada para preservar a vítima, que tem direito ao anonimato. Os crimes ocorreram na residência do casal.
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A declaração foi feita no Tribunal da Coroa de Minshull Street, em Manchester, na Inglaterra. O homem já havia admitido outros 45 crimes cometidos entre 2004 e 2025, incluindo 16 estupros, nove agressões com penetração, sete agressões sexuais e um crime relacionado ao compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento da vítima.
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Segundo a acusação, o homem também admitiu ter dopado a mulher com uma substância para deixá-la inconsciente e, assim, cometer os abusos. Os promotores afirmam que a mulher foi repetidamente estuprada e agredida sexualmente dentro da própria casa.
Além do marido, outros 12 homens, com idades entre 28 e 74 anos, são acusados de participar dos abusos. Segundo informações da Sky News, alguns dos suspeitos teriam viajado até a residência do casal, que fica localizada em Stockport, na região metropolitana de Manchester, para cometer as agressões, enquanto outros são acusados de ajudar a administrar substâncias ou de conspirar para facilitar os crimes.
Outros 12 acusados
Os 12 homens que respondem às acusações são:
- Karl Lindsay, 56 anos, ex-diretor executivo do Taunton Town FC;
- Daniel Rayner, 42 anos, de Whitstable, Kent;
- David Graves, 59 anos, de Derbyshire;
- Jonathan Kirk, 43 anos, paramédico sênior da região de Stockport;
- Graham Brougham, 74 anos, de Northwich, Cheshire;
- Philip Wild, 58 anos, ex-proprietário de um serviço de táxi, da região de Stockport;
- Mohammed Sabir, 28 anos, consultor de recrutamento da região de Stockport;
- Sean Peers, 38 anos, da região de Stockport;
- Jordan Wallace, 31 anos, de Manchester;
- Alan Keelan, 42 anos, ex-treinador de uma equipe de futebol sub-16, da região metropolitana de Manchester;
- Richard Townsend, 37 anos, da região metropolitana de Manchester;
- Robert Stewart, 70 anos, da região de Stockport.
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Polícia oferece apoio à vítima
A notícia foi divulgada pelo portal de policia local. O chefe-assistente da corporação Rick Jackson afirmou que o foco das autoridades continua sendo apoiar a vítima durante uma investigação considerada complexa.
Segundo Jackson, pessoas que suspeitem ter sido vítimas de abuso sexual facilitado por drogas não precisam ter provas, certeza sobre o que ocorreu ou uma memória completa para procurar ajuda. A polícia também orienta que a vítima pode compartilhar apenas as informações que se sentir confortável em fornecer e que o atendimento será feito por agentes treinados.
As autoridades afirmam ainda que a pessoa pode procurar primeiro uma organização especializada em apoio a vítimas de violência sexual e decidir posteriormente se deseja envolver a polícia.
O julgamento, que começou nesta segunda-feira, esta previsto para durar até 15 semanas.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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