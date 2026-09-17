Dois quadros de Monet, nunca exibidos ao público, serão leiloados em Paris - (crédito: AFP)

Duas pinturas de Claude Monet, nunca antes exibidas ao público, serão leiloadas em outubro pela Sotheby's em Paris, como parte da venda de uma coleção pertencente à família francesa Schlumberger, anunciou a casa de leilões.

"Iris", uma pintura monumental que Monet criou no final da vida em sua casa em Giverny, tem valor estimado entre 22 e 30 milhões de euros (entre 130 e 178 milhões de reais).

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Esta é "a maior estimativa já dada a uma pintura oferecida em leilão na França", afirmou a Sotheby's nesta quinta-feira (17), durante a apresentação do leilão em sua sede em Paris.

Um total de 28 obras desta coleção, pertencente à família bilionária Schlumberger, serão colocadas à venda em 22 de outubro.

Além de "Iris", a coleção também inclui outras três telas de Monet, entre elas "Saule pleureur" (Salgueiro-chorão), com estimativa de venda entre 9 e 12 milhões de euros (entre 53,4 e 71,3 milhões de reais).

"Esta coleção é extraordinária tanto pela sua história quanto pela qualidade das obras que a compõem", disse Thomas Bompard, co-diretor do departamento de Arte Moderna e Contemporânea da Sotheby's França.

"Iris" está sendo apresentada ao público "pela primeira vez", pois nunca saiu da residência da família Schlumberger em Paris.