Milei compartilha vídeo em apoio a Flávio no domingo de eleição

Milei tem se posicionado em prol do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo da semana passada - (crédito: Assessoria)

O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou neste domingo (4/10) um vídeo em apoio ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro. Aliados ideológicos, Milei tem intensificado, na última semana, as manifestações de apoio à candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

FENÓMENO BARRIAL Fique por dentro das notícias que importam para você! — Javier Milei (@JMilei) October 4, 2026

Nos últimos dias, o presidente argentino deu entrevista a uma revista francesa em que criticou o atual líder do Planalto e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e endossou uma vitória de Flávio. "Tenho muita esperança de que meu amigo Flávio Bolsonaro vença em outubro e realize o saneamento liberal de que o Brasil precisa", disse ao francês Le Point.

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Brasil e Argentina, ao longo do segundo semestre deste ano, reduziram as relações diplomáticas, com anúncios de retiradas de seus embaixadores em ambos os países. Do lado do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores convocou de volta o então embaixador Júlio Bitelli após o presidente argentino, Javier Milei, não ter se desculpado por publicações consideradas ofensivas a Lula. Com a saída de Bitelli, Milei oficializou a saída do então embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi.

Quem também comentou sobre as eleições brasileiras foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta quinta-feira (1º), ele disse que o país é “muito importante, um grande país, as pessoas no Brasil são fantásticas, é uma eleição muito importante”, enfatizou o líder norte-americano.