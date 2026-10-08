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AVIAÇÃO

Passageira fica nua durante voo nos EUA e piloto cancela decolagem; veja

Mulher surpreende a todos ao dançar no corredor da aeronave nos EUA; o avião precisou retornar ao portão de embarque antes de seguir viagem

Cena inusitada em voo da Southwest causou paralisação de decolagem e intervenção policial - (crédito: Reprodução/X)
Cena inusitada em voo da Southwest causou paralisação de decolagem e intervenção policial - (crédito: Reprodução/X)

Uma mulher causou a suspensão dos procedimentos de decolagem de um voo da Southwest que seguia de Houston, no Texas, para Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. O avião realizava o processo de taxiamento quando a passageira tirou toda a roupa e passou a andar pelo corredor da aeronave.

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O caso ocorreu no sábado (3/10), no Aeroporto William P. Hobby, considerado o segundo principal aeroporto comercial de Houston. Durante a movimentação entre as poltronas, a passageira parou em frente à cabine de comando e começou a dançar, agitando a cabeça freneticamente.

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Decolagem cancelada pelo piloto

A permanência da passageira desfilando pelo corredor durou cerca de 25 minutos. Todo esse período transcorreu sem qualquer intervenção por parte dos membros da tripulação que estavam no voo.

Diante do cenário a bordo, o piloto decidiu abortar a decolagem e manobrou o avião para retornar ao portão de embarque do terminal.

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Policiais entraram no avião assim que o transporte retornou à área de desembarque e detiveram a passageira. Após a ação policial, a mulher foi encaminhada inicialmente a um hospital localizado em Houston.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/10/2026 18:26 / atualizado em 08/10/2026 18:27
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