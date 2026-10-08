Passageira fica nua durante voo nos EUA e piloto cancela decolagem; veja

Uma mulher causou a suspensão dos procedimentos de decolagem de um voo da Southwest que seguia de Houston, no Texas, para Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. O avião realizava o processo de taxiamento quando a passageira tirou toda a roupa e passou a andar pelo corredor da aeronave.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O caso ocorreu no sábado (3/10), no Aeroporto William P. Hobby, considerado o segundo principal aeroporto comercial de Houston. Durante a movimentação entre as poltronas, a passageira parou em frente à cabine de comando e começou a dançar, agitando a cabeça freneticamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
NEW: Female Astronaut forces Southwest flight to return to gate after running n*ked up and down the aisle for 25 minutes The woman stripped n*ked during a Southwest flight from Houston to Phoenix on Monday She paraded around the plane for 25 minutes before authorities intervened Houston Police detained her for medical evaluations It's unclear if charges will be filed FOLLOW & REPOST FOR THE NEXT SHOCKING DROP.— Look Deeper (@Look_DeeperHQ) October 4, 2026
Leia mais
-
Avião faz manobra no ar para evitar colisão, e dois ficam feridos nos EUA
-
Estadunidense cuspindo em brasileira dentro de avião viraliza na web; vídeo
-
O que se sabe sobre o avião que explodiu durante decolagem nos EUA
Decolagem cancelada pelo piloto
A permanência da passageira desfilando pelo corredor durou cerca de 25 minutos. Todo esse período transcorreu sem qualquer intervenção por parte dos membros da tripulação que estavam no voo.
Diante do cenário a bordo, o piloto decidiu abortar a decolagem e manobrou o avião para retornar ao portão de embarque do terminal.
Saiba Mais
- Mundo Avião sofre dano raro após raio: uma chance em milhões
- Mundo Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026
- Mundo A fúria de estudantes que ocupam as ruas da França em protesto: 'Ficamos sem professores por semanas'
- Mundo EUA acusam Maduro de comandar tortura na Venezuela: entenda processo
- Mundo Christa Pike já consegue caminhar após sobreviver a execução fracassada, diz advogado
- Mundo Ataque russo a ônibus deixa mais de 30 mortos na Ucrânia
Policiais entraram no avião assim que o transporte retornou à área de desembarque e detiveram a passageira. Após a ação policial, a mulher foi encaminhada inicialmente a um hospital localizado em Houston.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.