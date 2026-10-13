Papa Leão XIV será operado para retirada de nódulo no pulmão

O papa Leão XIV começa a terça-feira hospitalizado para ser operado de um nódulo no pulmão, informou ontem o Vaticano, sem especificar se a intervenção ocorreria hoje. Após 17 meses de pontificado, em ritmo frenético, o Santo Padre anunciou no domingo que será submetido a cirurgia para extirpar um nódulo pulmonar, detectado "em estágio muito inicial". Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido do pulmão, geralmente detectada por meio de exame de imagem do tórax.

"Os médicos consideram conveniente intervir. Portanto, seguindo as recomendações, decidi operar para removê-lo", disse no domingo o pontífice, de 71 anos, ao final da oração do Angelus. Leão XIV esclareceu que o nódulo, identificado durante exames recentes, "está bem localizado". A cirurgia será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os sumos pontífices recebem atendimento médico desde João Paulo II. O Vaticano anunciou que foram canceladas todas as audiências com o pontífice até 20 de outubro.

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Segundo a assessoria de imprensa da Santa Sé, a convalescença deve durar uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para a viagem pela América Latina, entre 6 e 17 de novembro, com escalas previstas em Uruguai, Argentina e Peru. Antes de anunciar a cirurgia, o pontífice saudou, na oração do Angelus, os membros da Irmandade do Senhor dos Milagres em Roma, uma das associações católicas peruanas mais importantes. "Agradeço as orações pela visita pastoral que farei ao Peru", declarou, dando a entender que a viagem seria mantida.

Este é o primeiro susto médico do papa Leão XIV, que goza de boa saúde e é conhecido por sua paixão pelo esporte. O santo pontífice é adepto do tênis e da natação e dedica as terças-feiras, dia de descanso semanal em Castel Gandolfo, a atividades esportivas, telefonemas particulares e leitura.