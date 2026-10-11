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REINO UNIDO

Tigre que matou invasor não será sacrificado, garante parque

Yorkshire Wildlife Park publicou nota em que garante a segurança do felino e foca no suporte emocional da equipe

Altai, o felino envolvido no incidente: segurança garantida - (crédito: Reprodução/Instagram/@yorkshirewildlifepark)
Altai, o felino envolvido no incidente: segurança garantida - (crédito: Reprodução/Instagram/@yorkshirewildlifepark)

A administração do Yorkshire Wildlife Park confirmou neste domingo (11/10) que o tigre responsável por atacar e matar um homem não sofrerá eutanásia. O fato ocorreu no parque de vida selvagem situado em Yorkshire, no Reino Unido, nas proximidades da cidade de Doncaster, neste sábado (10/10).

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O felino envolvido no episódio chama-se Altai. Segundo o comunicado oficial divulgado pelos gestores do local, o animal está em segurança, passa bem e não será sacrificado.

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Atendimento das equipes de emergência

A polícia de South Yorkshire informou que as equipes de resgate receberam o chamado na tarde de sábado (10). A mobilização começou logo depois de a vítima ser avistada entrando na área restrita dos animais.

O homem invadiu o recinto e sofreu o ataque do felino, que provocou ferimentos graves. Profissionais dos serviços de emergência compareceram ao local e prestaram socorro à vítima.

Apesar do atendimento prestado pelos socorristas, a morte do homem foi confirmada no próprio local da ocorrência. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima.

Fechamento do parque e assistência

O Yorkshire Wildlife Park anunciou que o parque permanecerá fechado. A decisão de suspender o funcionamento busca garantir acolhimento aos envolvidos.

  • prestar suporte psicológico aos funcionários afetados pelo acontecimento;

  • oferecer apoio à família da vítima.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/10/2026 22:56 / atualizado em 11/10/2026 23:03
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