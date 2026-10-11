Tigre que matou invasor não será sacrificado, garante parque

A administração do Yorkshire Wildlife Park confirmou neste domingo (11/10) que o tigre responsável por atacar e matar um homem não sofrerá eutanásia. O fato ocorreu no parque de vida selvagem situado em Yorkshire, no Reino Unido, nas proximidades da cidade de Doncaster, neste sábado (10/10).

O felino envolvido no episódio chama-se Altai. Segundo o comunicado oficial divulgado pelos gestores do local, o animal está em segurança, passa bem e não será sacrificado.

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Atendimento das equipes de emergência

A polícia de South Yorkshire informou que as equipes de resgate receberam o chamado na tarde de sábado (10). A mobilização começou logo depois de a vítima ser avistada entrando na área restrita dos animais.

O homem invadiu o recinto e sofreu o ataque do felino, que provocou ferimentos graves. Profissionais dos serviços de emergência compareceram ao local e prestaram socorro à vítima.

Apesar do atendimento prestado pelos socorristas, a morte do homem foi confirmada no próprio local da ocorrência. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima.

Fechamento do parque e assistência

O Yorkshire Wildlife Park anunciou que o parque permanecerá fechado. A decisão de suspender o funcionamento busca garantir acolhimento aos envolvidos.

prestar suporte psicológico aos funcionários afetados pelo acontecimento;

oferecer apoio à família da vítima.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.