Famosa pela altura e carisma, influencer Xiao Yue morre aos 26 anos

Xiao Yue, influenciadora digital que media 2,18m, ao lado de seu parceiro Zihao: casal mostra a significativa diferença de altura nas redes sociais - (crédito: Arquivo pessoal)

A influenciadora digital Xiao Yue morreu aos 26 anos. A jovem ganhou notoriedade nas redes sociais por medir 2,18m e pelo casamento com um companheiro meio metro mais baixo que ela.

A confirmação da morte partiu de seu parceiro, Zihao, com quem ela teve um filho. De acordo com relatos divulgados, a criadora de conteúdo no TikTok enfrentava duas enfermidades: gigantismo hipofisário, condição rara provocada pelo excesso de hormônio do crescimento, e diabetes secundária.

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Diagnóstico e complicações médicas

O quadro de saúde de Xiao Yue apresentou piora há cerca de três meses. Na ocasião, Zihao informou aos seguidores que a mulher recebeu o diagnóstico de um tumor na hipófise e de um meningioma, tumor que atinge as membranas protetoras do cérebro e da medula espinhal, no sistema nervoso central.

A agência Yangtze News relatou que esse quadro clínico provocou hiperglicemia grave, insuficiência renal e outras complicações. A influenciadora precisava passar por uma cirurgia para retirar o tumor cerebral, mas não sobreviveu tempo suficiente para que o procedimento pudesse ser realizado.

Em sua homenagem, Zihao lamentou o desfecho inesperado ao recordar as orientações dos especialistas: "o médico me disse que, na verdade, era uma condição muito branda; seria apenas um procedimento minimamente invasivo para remover o tumor do cérebro dela". O companheiro completou: "nunca imaginei que essa doença tiraria a vida de alguém".

Repercussão entre os seguidores

Xiao Yue e Zihao construíram grande alcance nas redes ao mostrarem a rotina e a expressiva diferença de altura do casal. O anúncio da perda mobilizou os internautas que acompanhavam as postagens diárias da jovem.

Admiradores expressaram choque diante da rapidez dos acontecimentos: "Meu Deus, como isso pôde acontecer tão de repente? Vi os vídeos dela dançando há apenas alguns dias", escreveu um usuário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.