Trump diz que não usaria armas nucleares contra Irã e veta invasão terrestre

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não recorreria a armas nucleares contra o Irã, ao comentar relatos de que Washington estaria considerando utilizar a chamada "mãe de todas as bombas" no conflito.
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"A mãe de todas as bombas não é nuclear... Não é nuclear de forma alguma", declarou Trump em entrevista à Newsmax. "É apenas uma bomba extremamente grande. É como uma pequena bomba nuclear", acrescentou.
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O republicano reiterou que não pretende empregar armamentos nucleares contra o país. "Eu não usaria armas nucleares. Não precisamos disso", disse. Ele também afirmou não esperar o envio de tropas terrestres ao território iraniano.
Na mesma entrevista, Trump revelou que mantém conversas com a Rússia e a China sobre desnuclearização, mas não apresentou detalhes sobre o andamento das negociações.
Sobre o Irã, o presidente americano também descartou a possibilidade de uma invasão terrestre ao país persa.
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