Papa Leão XIV celebra missa em hospital após cirurgia

O Vaticano divulgou, na manhã desta sexta-feira (16/20), as primeiras imagens do Papa Leão XIV após a cirurgia a que foi submetido para a retirada de um câncer de pulmão. As fotos são de uma missa celebrada pelo pontífice às 7h de hoje (horário de Brasília), na capela do 10° do Policlínico Gemelli, em Roma, onde está internado desde a operação.

“Em sua homilia, o Papa agradeceu a toda a equipe — médicos, enfermeiros e auxiliares — pelo trabalho que realizam diariamente, cuidando dos doentes e de sua fragilidade e, de maneira especial, pelo que fizeram e fazem por ele”, informou o Vaticano.

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Segundo o comunicado, estavam presentes membros da equipe médica e de enfermagem do hospital, que naquele momento estavam de folga, e do Corpo da Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano.

Pouco antes de divulgar as fotos, o Vaticano atualizou o estado de saúde do pontífice, que apresenta uma "melhora contínua" no seu estado clínico, e anunciou que ele fará oração ao público no domingo (18/10) da janela do Gemelli e garantiu que a viagem de Leão XIV à América do Sul em novembro continuava de pé até o momento.

A Santa Sé também informou que o humor de Leão XIV “está bom” e “a recuperação também”.

Na quarta-feira (14/10), o Vaticano informou que Leão XIV já havia voltado a se alimentar e caminhava pelos corredores do hospital durante a recuperação. No mesmo dia, o papa divulgou uma mensagem onde agradeceu as orações recebidas de fiéis de todo o mundo e pediu que continuassem rezando por sua recuperação."Confiando cada um de vós à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço-vos por favor que rezai por mim, enquanto eu rezo por vós", escreveu.

O pontífice, de 71 anos, está internado desde o início da semana e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão direito, que também foi parcialmente removido. A operação ocorreu após o próprio papa anunciar, no fim de semana, que médicos haviam encontrado um nódulo em seu pulmão.