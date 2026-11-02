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TRAGÉDIA

Casal, filhos e babá estão entre vítimas de queda de avião nos EUA

Confirmação foi feita pelas famílias em uma publicação nas redes socias. Na nota, os familiares prestaram homenagens às vítimas e destacaram os laços afetivos entre elas

Entre os mortos estão um casal, os dois filhos, de 4 e 2 anos, uma babá e dois amigos da família - (crédito: Reprodução/Facebook)
Entre os mortos estão um casal, os dois filhos, de 4 e 2 anos, uma babá e dois amigos da família - (crédito: Reprodução/Facebook)

Familiares de sete pessoas que morreram na queda de um avião na Flórida, nos Estados Unidos, divulgaram a identidade das vítimas. Entre os mortos estão um casal, os dois filhos, de 4 e 2 anos, uma babá e dois amigos da família. O acidente aconteceu no domingo (1º), perto da cidade de Greenacres, no condado de Palm Beach. Ao todo, nove pessoas morreram.

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A confirmação foi feita pelas famílias em uma publicação nas redes socias. Na nota, os familiares prestaram homenagens às vítimas e destacaram os laços afetivos entre elas. "O carinho, a generosidade e a capacidade de fazer as pessoas se sentirem acolhidas tocaram muitas vidas. A perda deles será profundamente sentida por todos que os amaram e por aqueles que foram amados por eles", diz o comunicado.

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Os familiares também agradeceram às equipes de emergência, aos investigadores e aos moradores da região que prestaram apoio após o acidente. Ao final, pediram privacidade durante o período de luto e informaram que os detalhes dos serviços memoriais serão divulgados posteriormente.

Entre as nove vítimas está a brasileira Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, que atuava como copilota do avião. A mãe da jovem confirmou sua morte ao jornal norte-americano New York Post. Nathalia havia obtido a licença de piloto privado aos 17 anos, morava nos Estados Unidos e tinha planos de seguir carreira na aviação comercial.

A aeronave era um jato particular Learjet 60, que partiu de Austin, no Texas, com destino ao aeroporto de North Eleuthera, nas Bahamas. O avião caiu por volta das 12h50, no horário local, em uma área residencial próxima à Military Trail, em Greenacres.

O acidente provocou uma explosão e um incêndio, além de espalhar destroços pela região. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA).

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 02/11/2026 20:08 / atualizado em 02/11/2026 20:27
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