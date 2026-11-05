Doze voos são afetados por novos alertas de bomba na Europa

Uma série de falsos alertas de bomba perturbou nesta quinta-feira (5) o tráfego aéreo europeu pela terceira vez nesta semana, o que levou ao desvio de vários voos, especialmente os que partiam da Itália com destino à Bulgária ou à República Tcheca.
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Ao meio-dia de quinta-feira, 12 voos haviam sido alvo de alertas de bomba, informaram várias autoridades e companhias aéreas. Todos os voos aterrissaram em segurança, confirmaram as autoridades.
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Esses alertas de bomba, cuja origem e motivações ainda são desconhecidas, acontecem em um contexto de recrudescimento dos ataques híbridos na Europa, às vezes vinculados pelas autoridades ou pelos investigadores à Rússia ou ao Irã.
Na manhã desta quinta-feira, três aviões da companhia aérea Ryanair, procedentes de Madri, Copenhague e Londres-Stansted com destino a Sófia, foram alvo de falsos alertas de bomba, confirmou à AFP uma porta-voz do Ministério búlgaro dos Transportes.
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Dois aterrissaram em Sófia, seu destino previsto, enquanto o terceiro, vindo de Londres-Stansted, foi desviado para o aeroporto de Plovdiv, a leste da capital.
Na República Tcheca foi recebida "uma ameaça que apontava a presença de artefatos explosivos improvisados a bordo de quatro aviões com destino a Praga", indicou a polícia tcheca no X, que, embora tenha preparado os pousos com as medidas pertinentes, considerou tratar-se de ameaças com "pouca credibilidade".
Na Itália, um voo da companhia Aer Lingus que ligava Dublin a Roma foi desviado pela manhã para a base aérea de Évreux, na França, anunciaram as autoridades francesas.
Em um comunicado, a Aer Lingus assegurou que o voo EI402 havia "aterrissado com total segurança" e que a companhia trabalhava para levar os passageiros ao seu destino final "o mais rápido possível".
Outros falsos alertas de bomba foram registrados em um voo da Finnair de Helsinque a Roma e em um voo da Wizz Air de Milão a Varsóvia, este último desviado para Viena, informaram as companhias aéreas.
Na terça-feira desta semana, cerca de 10 voos enfrentaram ameaças semelhantes; em todos os casos elas se revelaram falsas, mas forçaram o fechamento de alguns aeroportos e a mobilização de aviões da força aérea para garantir a segurança dos voos comerciais.
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