Presidente da Câmara renunciará ao cargo após derrota republicana

(FILES) US House Speaker Mike Johnson (L) listens as US President Donald Trump speaks to the media after stepping off Air Force One at Dubuque Regional Airport in Dubuque, Iowa on November 1, 2026. According to US media reports on November 4, 2026, US Speaker of the House Mike Johnson, Republican from Louisiana, will not stay on as Republican leader after steep GOP losses in the midterm elections. Democrats seized control of the US Congress on November 3, capturing the Senate and House of Representatives in a stunning, nationwide rejection of Donald Trump set to put the brakes on the final two years of his presidency. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) - (crédito: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, vai renunciar ao cargo, após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, confirmou seu porta-voz à AFP, nesta quarta-feira (4).

Johnson, republicano de maior hierarquia nos Estados Unidos depois do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, é o segundo na linha de sucessão presidencial.

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Questionado sobre a veracidade das informações de que Johnson deixaria o cargo, seu porta-voz respondeu com um e-mail de uma única palavra: "Correto".

O republicano da Louisiana comunicou sua decisão à equipe na manhã desta quarta-feira, um dia após os democratas conquistarem o controle das duas câmaras do Congresso. Trump disse hoje que Johnson foi "fantástico" como presidente da Câmara.

Aos 54 anos, Johnson lidera a Câmara Baixa desde outubro de 2023, quando surgiu como candidato de consenso após semanas de disputas internas entre os republicanos, depois da destituição de seu antecessor, Kevin McCarthy.

Sua decisão de não disputar a liderança da minoria abre caminho para uma disputa entre o atual líder da maioria republicana, Steve Scalise, também deputado pela Louisiana, e o presidente da Comissão de Justiça, Jim Jordan, ultraconservador de Ohio considerado próximo de Trump. O presidente americano informou que não vai intervir na escolha interna dos deputados republicanos, que vai acontecer na próxima terça-feira.

Johnson foi reeleito para sua cadeira na Louisiana, e sua decisão não implica sua renúncia imediata à presidência da Câmara dos Representantes nem sua saída do Congresso.