Youtuber é preso por violência sexual contra menor após confessar crime em documentário

O youtuber norte americano EDP445 ou Bryant Moreland, 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (04/11) em Las Vegas (EUA), por quatro crimes de violência sexual contra menores de idade. Moreland havia sido acusado pelos crimes em 2021, mas os processos foram arquivados e só foram reaberto após o youtuber conceder uma entrevista à um documentário confessando o crime.
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As acusações contra Moreland surgiram após ele ter conversas, enviar fotos sexualmente explícitas e marcar um encontro com uma menina de 13 anos usando um perfil falso. Entretanto, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Condado de Kern (Califórnia), devido à falta de cooperação das partes denunciantes.
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O caso foi reaberto após o lançamento do documentário The sick mind of EDP445 (A mente doente de EDP445), onde, em entrevista, ele admitiu o motivo de ter ido até o apartamento em Bakersfield e que tinha consciência de que o encontro era algo ilegal. O documentário também trouxe o relato de Kayla, uma menina de 15 que afirmou que Moreland, enviou imagens e vídeos sexualmente explícitos, além de ameaças.
Após as declarações e confissões incriminatórias no documentário, o Ministério Público do Condado de Kern reabriu o caso e solicitou um mandado de prisão e extradição do ex-youtuber. Ele responde pelos crimes de tentativa de praticar atos obscenos ou lascivos com menor de 14 anos, comparecer a um encontro marcado com menor de idade, contatar menor de idade com intenção sexual e enviar material nocivo/pornografia com a intenção de seduzir menor.
* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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