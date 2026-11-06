Menino de 3 anos "bom demais" no futebol vira caso de polícia nos EUA

Nevada começou a driblar com a bola com apenas 10 meses de idade - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A polícia de Winter Park, na Flórida (EUA), foi chamada para retirar um menino de 3 anos, cujo nome é Nevada Neymar, de um campeonato de futebol infantil por ser “bom demais”. Em entrevista ao site HuffPost, a mãe do menino disse que o ocorrido “o traumatizou muito”.

“É de partir o coração porque agora ele está dizendo que ele não quer ir para lá. Ele está com medo de ter feito algo errado”, contou ela.

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No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver alguns lances do menino que jogava contra outras crianças e parte da abordagem da polícia. As imagens mostram o pai dizendo que “chamaram a polícia para um menino de 3 anos porque ele ficou com a bola por muito tempo”.



Em nota divulgada pelo Huffpost, o Departamento de Polícia de Winter Park confirmou que os agentes foram chamados ao jogo de futebol juvenil pelo dirigente da liga devido a um desentendimento entre ele e os pais de um jogador. As autoridades ainda informaram aos presentes que se tratava de uma questão civil e a família se retirou pacificamente.

Na entrevista ao portal norte-americano, a mãe do menino conta que os outros pais ficaram chateados por Nevada não deixar os outros meninos jogarem. Ao defender o filho, chamaram a polícia.

“Quando me aproximei deles, o diretor disse que todos estavam pagando, então todos deveriam jogar. Eles estavam tentando encontrar um motivo para ele não poder jogar. Assim que comecei a defender Nevada, eles simplesmente chamaram a polícia”, disse ela.

Nas imagens das câmeras corporais dos policiais divulgadas, mostram o organizador do campeonato falando que o menino é “muito bom”. Logo depois, diz que Nevada está empurrando as outras crianças.

“O garoto é bom. Ele é ótimo, muito bom. Ele é muito avançado comparado aos outros, então está marcando muitos gols. Mas ele está empurrando as crianças. Tentei dizer para ele: ‘não empurre’. Queremos jogar sem empurrar, certo?”, disse o organizador.

Pequeno craque

Nevada Neymar Pierre, é um menino de três anos que já acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Na perfil ele mostra um pouco dos lances dos jogos e nos treinos. O nome do pequeno craque é uma homenagem ao jogador brasileiro Neymar Jr., e pode se dizer que além do nome ele também puxou o talento.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles