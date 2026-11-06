Empate em eleição nos EUA é decidido no cara ou coroa no Kentucky

Uma disputa eleitoral no condado de Robertson, no Kentucky, nos Estados Unidos, teve que ser decidida por meio de cara ou coroa. A apuração para o cargo do 2º Distrito registrou um empate exato entre os participantes.
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O candidato republicano Benny Ray Renner e a candidata democrata Kristen Fryman alcançaram exatamente 91 votos cada um, segundo os dados oficiais da eleição.
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Com a igualdade nos resultados, as autoridades recorreram ao lançamento de uma moeda para definir a vitória. Kristen Fryman levou a melhor no sorteio, realizado com uma moeda de 25 centavos de dólar, de acordo com informações da emissora pública WEKU.
Legislação e dinâmica eleitoral no Kentucky
A legislação estadual do Kentucky prevê que, nas situações em que dois ou mais candidatos obtêm o mesmo número máximo de votos para determinado cargo, a definição do vencedor ocorra por sorteio. A regra jurídica também assegura o direito de contestação e o pedido formal de recontagem.
Nos Estados Unidos, o eleitorado participa da escolha de ocupantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, assim como de integrantes do Judiciário em determinadas localidades e estados. As votações também contam com consultas sobre diferentes pautas:
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Legalização do aborto;
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Regulamentação da maconha;
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Escolha de símbolos estaduais, como ocorreu na definição de um rifle famoso em filmes de faroeste como arma oficial de um estado americano.
Histórico de desempates com moeda
O empate verificado nesta terça-feira no condado de Robertson não inaugurou esse tipo de decisão no Kentucky. Em junho de 2018, uma eleição primária democrata para a função de magistrado no condado de Logan também chegou ao fim com 127 votos para cada candidato.
Naquela votação, o secretário do condado, Scottie Harper, organizou um sorteio com uma moeda de prata. Boyce Coles venceu a disputa logo após a moeda apontar o resultado coroa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.