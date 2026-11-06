Juíza barra "Arco do Triunfo" de Trump pouco depois de aprovação

A juíza federal Tanya Chutkan suspendeu por 14 dias a construção do arco planejado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que uma votação final aprovou a estrutura na noite de quinta-feira (5/11), apesar da forte oposição de cidadãos que manifestaram preocupações durante uma longa audiência pública.
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A Comissão de Planejamento da Capital Nacional (NCPC), uma das duas agências federais responsáveis por supervisionar mudanças arquitetônicas e de design em Washington, deu a aprovação final para a construção do monumento de 76 metros de altura durante uma reunião virtual na noite de ontem.
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Mais de 120 cidadãos do país, muitos deles veteranos de guerra, fizeram fila para pedir que o colegiado barrasse o projeto. Os opositores classificam a estrutura como um projeto de vaidade de Trump. Após mais de oito horas de depoimentos públicos, a comissão aprovou o arco por oito votos a quatro.
Menos de uma hora depois da votação, a juíza, responsável por supervisionar uma ação judicial de grande repercussão para impedir a construção, determinou que o governo Trump, réu no processo, não poderá “iniciar, realizar ou de qualquer outra forma efetivar" nenhuma atividade relacionada à construção nas proximidades do local previsto para o arco.
A aprovação da comissão, composta por apoiadores indicados por Trump, marcou a etapa final para acelerar a execução do projeto. A Casa Branca tem pressa para avençar com a obra antes que um novo Congresso, controlado pelos democratas eleitos, assuma em janeiro.
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Trump afirma que o objetivo é concluir o arco antes de deixar o cargo, daqui a dois anos, e é apenas uma das iniciativas do presidente para remodelar a paisagem de Washington de acordo com suas próprias preferências.
O cronograma acelerado, porém, provavelmente continuará sendo prejudicado por desafios judiciais e protestos, incluindo uma ação movida por veteranos e defensores da preservação histórica. Segundo ele, a dimensão e a localização do monumento prejudicariam a perspectiva visual de um conjunto de marcos nacionais que inclui o Memorial de Lincoln, a Arlington House e o Memorial a Robert E. Lee.
Os opositores afirmam que o projeto em si é ilegal, já que não recebeu aprovação do Congresso e citam a “Lei de Obras Comemorativas”, que exige aprovação o Legislativo para a construção de novos monumentos em Washington.
Quando o arco foi apresentado pela primeira vez, no mês passado, Trump exibiu diferentes modelos da estrutura em escala, com proposta para que fosse o maior arco do mundo. Quando questionado por um jornalista sobre a quem o arco seria dedicado, Trump respondeu que seria a si mesmo posteriormente, porém, o presidente afirmou que o arco seria uma homenagem ao 250° aniversário do país, ao espírito americano, às Forças Armadas dos Estados Unidos e à "competência" americana.
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