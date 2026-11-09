Na França, sindicatos convocam nova greve geral após reunião com governo

Sophie Binet, anunciou novas paralisações para 17 de novembro, após uma reunião com o governo francês realizada nesta segunda-feira (09/11) - (crédito: Marta Posemuckel/Pixabay)

A secretária-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT) da França, Sophie Binet, anunciou novas paralisações para 17 de novembro, após uma reunião com o governo francês realizada nesta segunda-feira (09/11) em Matignon. Ela classificou como "migalha" a decisão da gestão Macron de revalorizar o salário mínimo em 1,6% a partir de 1º de dezembro.

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"Enquanto os salários não aumentarem, enquanto não tivermos uma resposta às nossas reivindicações, a mobilização continuará. Agora, negociações devem ser abertas em todos os lugares. Elas devem resultar em aumentos salariais", afirmou Binet em entrevista coletiva.

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Mais cedo, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou um pacote de medidas para reforçar o poder de compra e estimular reajustes salariais, em resposta à onda de protestos no país. O eixo central é a antecipação do aumento do salário mínimo: o reajuste de 1,6% passará a valer em 1º de dezembro, e não em 1º de janeiro de 2027, levando o piso a cerca de 1.502 euros líquidos por mês, alta de 24 euros.

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Binet, porém, minimizou o alcance do anúncio. "Sabemos que, a princípio, o salário mínimo deveria aumentar automaticamente em 18 euros em 1º de janeiro. O governo nos anuncia, portanto, um acréscimo de 5 euros. Cinco euros é um quilo de tomate", criticou, ao lembrar que a CGT havia pedido um reajuste de 10%.