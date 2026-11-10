Morre o jurista alemão Friedrich Müller, aos 88 anos

Morreu nesta segunda-feira (9/11), aos 88 anos, o renomado jurista alemão Friedrich Müller, criador da Teoria Estruturante do Direito e catedrático aposentado da Universidade de Heidelberg.
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A morte de Müller gerou grande comoção e manifestações de pesar no meio acadêmico brasileiro, com o qual ele manteve um diálogo intelectual muito próximo ao longo de sua trajetória. Entidades como a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Rede de Direito Civil Contemporâneo publicaram notas oficiais lamentando a perda e exaltando seu vasto legado para o Direito Constitucional e a democracia.
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A Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), onde ele foi professor, lamentou a perda nas redes sociais, o descrevendo como um dos grandes nomes do pensamento jurídico. “Tivemos a honra de tê-lo como professor, como membro correspondente e de contar com sua participação em diversos simpósios promovidos pela instituição, compartilhando conhecimento e enriquecendo o debate constitucional”, escreveu a Academia.
Catedrático da Universidade de Heidelberg, Alemanha, o pensador construiu uma trajetória intelectual de expressiva circulação global, se dedicando aos campos da Teoria do Direito, Direito Constitucional e da metodologia jurídica.
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