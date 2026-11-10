Pai de Meghan Markle é detido após cortar tornozeleira eletrônica

A informação foi confirmada por um porta-voz do gabinete do procurador federal da Flórida ao site internacional Page Six. "Sua liberdade provisória foi revogada, e ele foi detido", afirmou o representante. - (crédito: Divulgação/Reprodução)

Thomas Markle, pai da duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi detido novamente após supostamente cortar a tornozeleira eletrônica que deveria utilizar enquanto aguardava julgamento por uma acusação de posse de material de abuso sexual infantil. A liberdade provisória do homem, de 82 anos, foi revogada pela Justiça dos Estados Unidos depois que ele teria rompido o dispositivo de monitoramento na madrugada de segunda-feira (9/11).

A informação foi confirmada por um porta-voz do gabinete do procurador federal da Flórida ao site internacional Page Six. "Sua liberdade provisória foi revogada, e ele foi detido", afirmou o representante.

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Na terça-feira (10), o procurador federal do Distrito Central da Califórnia, Bill Essayli, também comentou o caso em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, quatro dias antes, um juiz federal havia autorizado Markle a responder ao processo em liberdade, desde que utilizasse um dispositivo de monitoramento eletrônico.

Essayli afirmou que o pai de Meghan teria cortado a tornozeleira por volta de 1h45 da madrugada de segunda-feira. "As condições de liberdade são ordens judiciais, não sugestões", escreveu o procurador. Ele acrescentou que as autoridades solicitaram à Justiça a revogação da medida e a detenção de Markle até o julgamento.

O paradeiro do idoso também gerou dúvidas entre as autoridades. Um porta-voz do Serviço de Delegados dos Estados Unidos (U.S. Marshals Service) disse ao Daily Mail que não sabia onde ele estava. Segundo o representante, a instituição de cuidados para idosos onde Markle vivia se recusou a recebê-lo de volta após a soltura.

"Então, ele foi entregue aos cuidados de sua outra filha [Samantha Markle], que mora em Lakeland, na Flórida. E essa foi a última informação que tivemos", afirmou o porta-voz ao jornal britânico.

Acusação e investigação

Thomas Markle foi preso na última sexta-feira (6), em Lakeland, na Flórida, sob acusação de posse de material de abuso sexual infantil. Imagens obtidas pelo Page Six mostram o idoso sendo retirado em uma cadeira de rodas da instituição Maravida Senior Living, onde estava hospedado, enquanto usava algemas.

Após a prisão, ele compareceu a uma audiência judicial, mas não apresentou uma declaração de culpa ou inocência. Apesar da gravidade da acusação, a Justiça autorizou sua liberação mediante pagamento de fiança e retorno à instituição de cuidados para pessoas com demência.

Entre as condições impostas estavam a proibição de qualquer contato com menores de idade e o uso obrigatório de monitoramento eletrônico.

O juiz federal de primeira instância Lindsay Griffin também determinou que Markle passe por uma avaliação para verificar se compreende plenamente as acusações e o processo judicial. Caso seja condenado, ele poderá cumprir até 20 anos de prisão.

O caso também é investigado pelas autoridades policiais de Cebu City, nas Filipinas. Segundo as informações divulgadas, materiais de abuso sexual infantil teriam sido encontrados na residência de Markle e entregues à polícia local por seu filho, Thomas Markle Jr.

Em entrevista ao Daily Mail, o idoso negou veementemente as acusações e classificou as declarações do filho como "mentiras doentias".

Markle teve uma das pernas amputada no ano passado e utiliza cadeira de rodas. Ele também tem demência, condição que foi considerada pela Justiça ao determinar a avaliação de sua capacidade de compreender as acusações.