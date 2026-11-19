Hakeem Jeffries, democrata pelo estado de Nova York, deve ser confirmado como presidente da Câmara, em 3 de janeiro - (crédito: Saul Loeb/AFP)

Depois de reconquistarem a maioria nas duas casas do Capitólio, os democratas escolheram Hakeem Jeffries, 56 anos, como candidato para disputar a Presidência da Câmara dos Representantes em 3 de janeiro. Antes mesmo de se tornar o presidente da Câmara, o líder da bancada democrata prometeu "investigações profundas" sobre Donald Trump. "Vamos lutar para garantir que, diante da corrupção, do caos e da crueldade sem precedentes que o povo americano enfrenta, os democratas da Câmara dos Representantes responsabilizem os corruptos, não por motivos partidários, mas por motivos patrióticos", declarou Jeffries, sem citar diretamente o presidente dos Estados Unidos. O Partido Democrata obteve 257 dos 435 assentos da Câmara, enquanto os republicanos conquistaram 171. No Senado, ele terá 56 das 100 cadeiras. A última vitória política dos democratas ocorreu no Alasca, na terça-feira (17/11), com a eleição de Mary Peltola, 53 anos, para o Senado.

Professor da Faculdade de Gestão Política da Universidade George Washington (sediada na capital, Washington), Todd L. Belt lembrou ao Correio que o cargo de presidente da Câmara é o segundo mais poderoso no governo dos EUA. Ele destacou que não houve políticos negros no alto escalão do establishment desde 2013, quando Barack Obama deixou a Casa Branca. Belt aposta que, sob o comando de Jeffries, a Câmara investigará ações do governo Trump e, talvez, alguns integrantes da família do republicano. "Mas eu não espero um processo de impeachment. Os democratas sabem que não têm votos necessários para destituir Trump. Seria um esforço inútil", disse. "Outros confrontos podem surgir em torno dos projetos de lei de dotação orçamentária, que precisam ser aprovados para financiar o governo. Podemos ter uma nova rodada de paralisações das atividades governamentais."

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Charles H. Stewart III, professor de ciência política do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), considera importante a provável confirmação de Jeffries para a Presidência da Câmara. "Principalmente pela longa história de lutas pelos direitos civis e pelos direitos dos afroamericanos. É claro que também cabe ressaltar que legislaturas estaduais por todo o país elegeram líderes legislativos afroamericanos; contudo, é de grande relevância quando o Legislativo nacional faz o mesmo", disse ao Correio.

Ele acredita que Jeffries experimentará um período de "lua de mel" dentro de sua bancada. "Na posição de presidente da Câmara, terá que caminhar na corda bamba. A bancada democrata abriga alas de esquerda e de centro, e também está dividida quanto às prioridades a serem seguidas, ainda que haja consenso sobre as políticas em si. Lidar com as diferentes facções dentro da bancada exigirá certa habilidade", explicou Stewart. De acordo com o estudioso do MIT, a postura a ser adotada em relação a Trump será fundamental, e o período até 3 de janeiro, data da posse do Congresso, servirá para a definição dessa estratégia. "A opinião pública não deseja um confronto com Trump apenas por confrontar. Os democratas, sob a batuta de Jeffries, precisarão garantir que eventuais conflitos estejam diretamente ligados às principais preocupações da população, como o custo de vida e a corrupção."

Sobre um eventual impeachment de Trump, o julgamento político será conduzido pelo Senado. "Suspeito que Jeffries trabalhará para que qualquer ataque direto a Trump, por meio de um processo de impeachment, tramite lentamente. Tanto porque a opinião pública está dividida quanto à conveniência de o Congresso buscar o impeachment, quanto porque as duas últimas tentativas do Legislativo nesse sentido não tiveram bom desfecho", concluiu o professor do MIT.

Mary Peltola, a candidata indígena ao Senado pelo Alasca: 50,12% dos votos conquistados (foto: Charly Triballeau/AFP)

Alasca

Logo depois de conquistar a última cadeira em disputa no Senado e derrotar o republicano Dan Sullivan, no Alasca, a indígena Mary Peltola deu uma pista de como será o seu mandato. "Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", declarou, por meio de comunicado. "Não há honra maior do que contar com o apoio dos moradores do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar."



EU ACHO...

Todd L. Belt, professor da Faculdade de Gestão Política da Universidade George Washington (sediada na capital, Washington) (foto: Arquivo pessoal )

"Hakeem Jeffries parece ser bastante equilibrado e dotado de um temperamento brando. Ele se reuniu com os diferentes grupos dentro do partido e está ouvindo suas preocupações, o que é positivo. Também conta com votos suficientes para não precisar se preocupar com a possibilidade de um pequeno grupo travar a tramitação de projetos de lei, mas acredito que ele gostaria de agir com o maior grau de unanimidade possível."

TODD L. BELT, professor da Faculdade de Gestão Política da Universidade George Washington (sediada na capital, Washington)

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