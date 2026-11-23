O comportamento atípico do sistema automático foi registrado por volta das 3h em uma garagem da província de Anhui. - (crédito: Reprodução)

Um carro elétrico passou parte da madrugada realizando centenas de manobras em uma garagem subterrânea na província de Anhui, na China. O veículo acionou o sistema de estacionamento automático 868 vezes, mesmo depois de aparentemente ter encontrado uma vaga. O episódio, registrado por câmeras de segurança, não provocou colisões.

As imagens mostram o automóvel avançando e recuando repetidamente por volta das 3h, sem concluir o estacionamento. Embora tenha conseguido se posicionar na vaga logo nas primeiras tentativas, o carro continuou se movimentando até finalmente parar ao lado de outro veículo.

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O comportamento chamou a atenção do proprietário, que, ao tomar conhecimento do ocorrido, verificou o histórico do sistema e descobriu a quantidade de acionamentos da função automática. Ainda não há explicação para a sequência de manobras, tampouco confirmação sobre uma possível falha tecnológica.

A identidade do veículo também permanece incerta. Como as imagens não permitem reconhecer o modelo com precisão, portais chineses apontam duas possibilidades: o Avatr 12 e o Avatr 06, da fabricante chinesa Changan. A marca também comercializa no Brasil o Avatr 11, com preços que chegam a R$ 650 mil.

Apesar das centenas de tentativas registradas na garagem, não houve relatos de danos a outros automóveis.

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