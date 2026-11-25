Cerca de 20 pessoas foram mantidas reféns em um supermercado de Cartagena por 17 horas antes de serem libertadas sem ferimentos - (crédito: Reprodução/X)

Após 17 horas de tensão, cerca de 20 pessoas mantidas reféns em um supermercado de Cartagena, na Colômbia, foram libertadas durante uma operação das forças de segurança na madrugada desta quarta-feira (25/11). O resgate terminou com a morte de um dos sequestradores, mas sem vítimas entre os reféns. O episódio ocorre em meio a uma escalada de violência no país, marcada pelo crescimento de organizações armadas e por uma sequência de atentados com explosivos.

A crise começou quando homens armados invadiram uma unidade da rede de supermercados Éxito e fizeram aproximadamente 30 pessoas reféns. Durante as negociações, dez delas foram libertadas, incluindo mulheres idosas, enquanto as demais permaneceram sob o controle dos criminosos.

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A operação de resgate foi realizada pouco depois da meia-noite, com a participação da Polícia Nacional e das Forças Armadas colombianas. Antes da entrada das equipes táticas, um helicóptero policial sobrevoou o estabelecimento a baixa altitude, enquanto agentes cercavam o local. Em seguida, explosões foram ouvidas no complexo comercial e militares avançaram para o interior do supermercado.

O presidente Abelardo de la Espriella acompanhou a ação em Cartagena, onde apareceu vestido com uniforme militar, uma arma na cintura e um rádio comunicador. Segundo ele, os sequestradores tiveram a oportunidade de se render e libertar as vítimas, mas recusaram a proposta.

Ao anunciar o fim da operação, o presidente elogiou a atuação das forças de segurança e afirmou que havia autorizado a intervenção após avaliar a situação com os comandos militares e policiais.

“Esta operação foi absolutamente impecável. Assim que cheguei a Cartagena e analisei, com a cúpula militar e policial, o que estava acontecendo, autorizei essa operação que, como digo, foi um sucesso absoluto”, declarou.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) ???????? ???? https://t.co/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

O prefeito da cidade também confirmou que os reféns foram resgatados com vida. Segundo ele, todos passariam por avaliações médicas antes de serem liberados para reencontrar os familiares.

Colômbia enfrenta nova onda de violência

O sequestro ocorreu em uma semana marcada por ataques em diferentes regiões colombianas, justamente quando o país completou dez anos da assinatura do acordo de paz que encerrou o conflito entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Na segunda-feira (23/11), a explosão de um carro-bomba deixou 25 pessoas feridas em Villavicencio, capital do departamento do Meta, centro comercial mais importante dos Llanos Orientale. O atentado também provocou danos à sede do governo regional. No dia seguinte, instalações policiais foram atingidas por drones carregados de explosivos. Em Cúcuta, uma das ofensivas deixou três civis feridos, entre eles um bebê de 18 meses.

Os episódios representam um desafio para Espriella, que assumiu a Presidência em agosto com a promessa de endurecer o enfrentamento às organizações criminosas. Desde então, o governo abandonou a política de negociações conhecida como "paz total", adotada pelo antecessor, Gustavo Petro, e passou a priorizar operações militares contra os grupos armados.

Apesar da mudança de estratégia, os indicadores de segurança mostram a persistência dos conflitos. Segundo a Fundação Ideas para la Paz (FIP), os ataques com drones explosivos aumentaram 95,8% entre janeiro e setembro de 2026, quando foram contabilizadas 323 ocorrências. Nos dois primeiros meses da administração Espriella, o crescimento chegou a 132,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A expansão das organizações ilegais também aparece nos dados do Ministério da Defesa colombiano, compilados pela FIP. Entre dezembro de 2022 e julho de 2026, o número de integrantes desses grupos passou de 15.120 para 28.802, um aumento de aproximadamente 90%.

O que aconteceu após o acordo de paz?

Firmado em 24 de novembro de 2016, durante o governo de Juan Manuel Santos, o acordo estabeleceu a desmobilização das Farc, organização guerrilheira fundada em 1964 que enfrentou o Estado colombiano durante mais de cinco décadas.

O conflito foi marcado por sequestros, atentados, extorsões e envolvimento com o narcotráfico. Embora a assinatura do tratado tenha encerrado a atuação das Farc como organização guerrilheira, parte de seus integrantes rejeitou os termos negociados e permaneceu em armas, formando grupos dissidentes.

Dez anos depois, a Colômbia continua enfrentando a presença de organizações ilegais em diferentes territórios. O crescimento de seus efetivos e a utilização cada vez mais frequente de drones explosivos mostram como os confrontos passaram a incorporar novas estratégias de ataque.

O resgate dos reféns em Cartagena representa uma operação bem-sucedida para o governo Espriella, mas ocorre em meio a uma crise de segurança mais ampla, na qual a expansão dos grupos armados permanece como um dos principais desafios das autoridades colombianas.