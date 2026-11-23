Um tribunal da Colômbia ordenou que o presidente de direita Abelardo de la Espriella retifique suas críticas à chamada cultura "woke" e se abstenha de usar expressões que a desqualifiquem, discriminem, estigmatizem ou apresentem como ameaça ao país, segundo um documento judicial divulgado nesta segunda-feira (23/11).

A decisão atende a um recurso contra o presidente apresentado por Héctor Rondón, ex-vice-ministro do governo de Gustavo Petro, depois que De la Espriella fez advertências contra a cultura woke, que definiu, durante um ato público no mês passado, como "um dos grandes cânceres que ameaçam a união nacional".

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O termo em inglês "woke" é usado de forma pejorativa por alguns setores para criticar políticas progressistas.

De la Espriella é criticado por suas alusões frequentes a Cristo, declarações contrárias a direitos protegidos pela Constituição e por supostos excessos em sua política de linha dura.

A decisão ordena que o presidente faça uma retificação com uma divulgação equivalente à dos seus comentários do mês passado, bem como retire de suas redes pessoais e institucionais o vídeo do seu discurso de outubro, em um prazo de cinco dias a contar da notificação judicial.

O tribunal concluiu que as declarações de De la Espriella ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, ao desqualificar ideologias e promover um ambiente contrário ao pluralismo consagrado na Constituição. Nesse sentido, a decisão destaca que os funcionários públicos, como o presidente, "enfrentam restrições mais rigorosas a respeito da sua liberdade de expressão no exercício de suas funções".

No mês passado, a Justiça determinou que o governo de De la Espriella restituísse uma série de obras alusivas à diversidade sexual, ao feminismo e aos processos de paz que haviam sido retiradas de um dos museus mais importantes da Colômbia.