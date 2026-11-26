As fotos que marcaram o ano de 2026, segundo Agência France-Press
Agência de notícias internacionais selecionou as imagens na retrospectiva de 2026
Palestinos se amontoam enquanto pedem por comida em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, no dia 26 de ferevereiro de 2026 - (crédito: (BASHAR TALEB / AFP) )
A agência de notícias francesa Agência France-Press disponibilizou, nesta quinta-feira (26/11), as 121 principais fotos do ano de 2026. Entre a seleção montada pelo veículo internacional, o Correio elegeu 15 registros de destaque.
As fotos selecionadas ilustram temas como o conflito entre Ucrânia e Rússia no leste europeu; a forte onda de protestos na França à favor da educação; a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rumo ao quarto mandato; o deslizamento de terra que assolou o Nepal; e os desdobramentos do conflito na Palestina entre Gaza e Israel.
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A seguir, confira as 15 fotos do ano da AFP selecionadas pelo Correio:
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em ato com apoiadores às vésperas da disputa do segundo turno das eleições gerais de 2026, a qual venceu e confirmou a reeleição rumo ao quarto mandato. Registro foi feito no dia 24 de outubro, em São Paulo
(Juan BARRETO / AFP)
Palestinos reagem aos desdobramentos da partida entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante de um telão em meio a prédios destruídos na cidade de Gaza, em 7 de julho de 2026
(Omar AL-QATTAA / AFP)
Uma mulher vestida de "A Chorona", personagem histórico do folclore de El Salvador, durante o tradicional festival La Calabiuza, em Tonacatepeque, El Salvador,no dia 1º de novembro de 2026
(Marvin RECINOS / AFP)
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto anti-governo em favor de melhores condições na educação, em Tirana, na Albânia, no dia 24 de outubro de 2026
(Armend NIMANI / AFP)
Grupo de manifestantes se reúne ao redor da Praça da Nação, em Paris, França, durante protesto por melhores condições na educação, no dia 6 de outubro de 2026
Dimitar DILKOFF / AFP
Corpo de imigrante boia no mar da praia de Hardelot, no norte da França. O local é um dos principais pontos de partida para tentativas de travessia irregular do Canal da Mancha rumo ao Reino Unido
(Sameer Al-DOUMY / AFP)
Equipe de resgaste usa uma escavadora para transportar um sobrevivente incapaz de andar das fortes enchentes que assolaram o local da fronteira entre o Nepal e o Tibet. O registro é do dia 28 de agosto de 2026
(PRAKASH MATHEMA / AFP)
Fotografia tirada na cidade libanesa de Tiro, ao sul do país, mostra uma nuvem de fumaça resultante de ataques israelenses que miravam a área de al-Mansouri, próximo à fronteira com Israel, no dia 28 de fevereiro de 2026
KAWNAT HAJU / AFP
Papa Leão XIV abençoa Marie-Garance Noel, uma criança francesa com múltiplas deficiências, enquanto passava, em cima do Papamóvel, na avenida Champs-Élysées, em Paris, na França
(Ludovic MARIN / AFP)
Pessoas enfrentam a forte onda de calor que assolava o continente europeu em frente a uma cafeteria, em Nice, na Riviera Francesa, no dia 6 de julho de 2026
(Valery HACHE / AFP)
Imigrantes passam por uma cerca quebrada para atravessar a fronteira entre Fnideq, em Marrocos, e Ceuta, enclave espanhol no norte da África, durante o episódio de crise migratória. Registro é do dia 1º de agosto de 2026
(Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Um iceberg de tamanho médio flutua no Oceano Atlântico, nas proximidades de Signal Hill, um promontório costeiro e marco histórico em St. Johns, na província de Terra Nova e Labrador, no Canadá, em 25 de maio de 2026
(Ken CEDENO / AFP)
Uma mulher caminha em uma rua esfumaçada e fortemente danificada após ataques russos em Kiev, na Ucrânia, no dia 24 de maio de 2026
(Roman PILIPEY / AFP)
Clérigos esperam para rezar diante do caixão do Supremo Líder do Irã, Ali Khamenei, em Najaf, no Iraque, no dia 8 de julho de 2026
(HUSSEIN FALEH / AFP)
Palestinos se amontoam enquanto pedem por comida em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, no dia 26 de ferevereiro de 2026
(BASHAR TALEB / AFP)