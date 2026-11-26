Palestinos se amontoam enquanto pedem por comida em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, no dia 26 de ferevereiro de 2026 - (crédito: (BASHAR TALEB / AFP) )

A agência de notícias francesa Agência France-Press disponibilizou, nesta quinta-feira (26/11), as 121 principais fotos do ano de 2026. Entre a seleção montada pelo veículo internacional, o Correio elegeu 15 registros de destaque.

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As fotos selecionadas ilustram temas como o conflito entre Ucrânia e Rússia no leste europeu; a forte onda de protestos na França à favor da educação; a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rumo ao quarto mandato; o deslizamento de terra que assolou o Nepal; e os desdobramentos do conflito na Palestina entre Gaza e Israel.

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A seguir, confira as 15 fotos do ano da AFP selecionadas pelo Correio:







































