Um relatório do International Institute for Strategic Studies (IISS, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos) — think tank com escritórios em Londres, Washington, Cingapura, Manama (Bahrein) e Berlim — acusa os serviços de inteligência da Rússia de realizarem uma campanha de sabotagem contra infraestrutura crítica da Europa. Os alvos principais são ferrovias, redes de energia e indústrias de defesa, consideradas vitais para os esforços de guerra da Ucrânia. O documento alerta sobre o risco de um evento com "múltiplas vítimas" provocado pelos agentes de Moscou, que têm buscado semear divisões dentro da sociedade europeia e minar o apoio do continente à Ucrânia. De acordo com o IISS, os atos de sabotagem aumentaram 16% entre setembro de 2025 e setembro deste ano. O uso de incêndios criminosos e de explosivos praticamente dobrou no mesmo período.

Charlie Edwards, analista senior de estratégia e segurança nacional do IISS e um dos três autores do relatório intitulado Russia's unconventional war on Europe: Sabotage, deterrence and future scenarios (A guerra não convencional da Rússia contra a Europa: sabotagem, dissuasão e cenários futuros), afirmou ao Correio que Moscou falhou, até o momento, em seu propósito estratégico: implodir o apoio à Ucrânia. "No entanto, os serviços de inteligência russos permanecem como uma ameaça persistente. Alvos do complexo militar-industrial e do setor de transportes representam mais da metade dos incidentes; o uso de incêndios criminosos e explosivos praticamente dobrou. Os ataques danificaram infraestruturas críticas e elevaram os custos com medidas de proteção", explicou.

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Edwards considera "altamente provável" que grupos atuando como prepostos da Rússia tenham se tornado mais capazes de atos de sabotagem. "Recrutas sem preparo ainda realizam a maior parte das operações, mas um contingente com nível intermediário de qualificação utiliza dispositivos explosivos improvisados (IEDs) com detonadores temporizados ou acionados remotamente", destacou o autor do relatório. "Um incidente com um grande número de vítimas é possível, à medida que a margem para erros de cálculo diminui. A tolerância do Kremlin ao risco está mudando."

Ainda de acordo com o coautor do relatório, a Europa precisa "transformar decisões nacionais em uma estratégia de âmbito europeu que limite a atuação russa". "Isso significa sinalizar publicamente qual nível de dano desencadeará determinada resposta. Os custos devem recair sobre os serviços de inteligência — e não sobre agentes intermediários facilmente substituíveis —, e mais Estados deveriam compartilhar o ônus de proteger a rota de suprimentos da Ucrânia", acrescentou Edwards.

Capa do documento do IISS (foto: IISS/Divulgação )

"Em ondas"

O relatório do IISS especifica que as ações dos serviços de inteligência da Rússia "ocore em ondas" e se concentra em países e setores de importância estratégica. Essas operações de sabotagem são executadas por meio de camadas de intermediários e agentes terceiros. O documento relata como "altamente provável" que Alemanha e Polônia sigam como os países mais visados. Isso porque as redes de transporte, logística e industrial dessas nações são fundamentais para o abastecimento da Ucrânia. Entre outubro de 2025 e setembro de 2026, mais da metade dos incidentes consistiu em ataques russos aos setores militar-industrial (28%), de transporte (22%) e de energia (7%).

No início deste mês, a Polônia realizou uma grande operação de segurança ao longo de sua fronteira com Kaliningrado, depois de alertas de inteligência sobre possíveis atos de sabotagem e provocações na região. Os Estados bálticos (Estônia, Lituânia e Letônia) registraram 18 incidentes também de outubro de 2025 a setembro de 2026, em sua maioria atos de incêndio criminoso, uso da migração como arma e incursões na nas fronteiras por meio de balões.

O IISS, em seu relatório, traça quatro cenários para 2029. O primeiro deles prevê que a Rússia manterá uma campanha de coerção geograficamente dispersa, com incêndios, reconhecimento hostil, intrusões cibernéticas, interferências na navegação e ação intermitente de drones. No segundo, sob eventual cessar-fogo na Ucrânia, a Rússia reduzirá os ataques ostensivos contra redes de apoio europeias, ao mesmo tempo que estabelecerá relações e obterá acesso a instalações e sistemas digitais para viabilizar futuras ações de perturbação.

O terceiro cenário hipotetiza que a Rússia concentrará suas operações contra as redes de transporte, produção e apoio que conectam a Alemanha ao flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). No último cenário, Moscou conduzirá uma campanha contínua de pressão marítima e interferência em infraestruturas nas imediações do norte da Noruega, do Mar da Noruega e das rotas de acesso ao Atlântico Norte.