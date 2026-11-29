Macrón (à direita) convidou Feijoó a fortalecer a Europa e agradeceu Sánchez pela atuação - (crédito: Kent Nishimura/ AFP - AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o revés sofrido por Pedro Sánchez nas eleições da Espanha, neste domingo (29/11). A apuração das urnas mostra que o Partido Popular (PP), de centro-direita, impôs uma significativa derrota ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), conquistando a maior bancada do Parlamento.

Ao ser informado sobre os resultados por um repórter, Trump comemorou. “Perdeu? Que bom. Ele fez um péssimo trabalho, mereceu perder. É uma ótima notícia”. Sánchez e o republicano trocaram críticas frequentes nos últimos anos, principalmente relacionadas a questões imigratórias e gastos com defesa.

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Entre 2025 e 2026, Trump atacou duramente o governo de Sánchez por se recusar a aumentar os gastos militares. A recusa da Espanha em permitir que os EUA utilizassem as bases de Rota e Morón durante os ataques norte-americanos e israelenses ao Irã, em junho deste ano, também foram alvo de ameaças.

Em diversas declarações, Trump chegou a sugerir que a Espanha fosse expulsa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e que o comércio entre os dois países fosse cortado.

Ainda neste domingo, o presidente da França, Emmanuel Macron, também comentou a vitória do PP na Espanha. “Parabéns a Alberto Núñez Feijóo pela sua vitória. A França está pronta para trabalhar em conjunto por uma Europa mais forte e mais soberana, fiel aos seus valores”, publicou nas redes sociais, citando o líder do PP. Ele também agradeceu à Sánchez pela atuação no governo espanhol.

Félicitations à Alberto Núñez Feijóo pour sa victoire. La France est prête à travailler ensemble pour une Europe plus forte et plus souveraine, fidèle à ses valeurs. Merci à Pedro Sánchez pour ces années partagées, son engagement européen et son action en faveur de l’amitié entre la France et l’Espagne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2026

Com a vitória, Feijóo deve compor uma coalizão com o Vox, partido de extrema-direita liderado por Santiago Abascal, para obter maioria. Essa será a primeira vez, desde a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), em que o governo do país será composto pela direita.

Entre os principais desafios do novo governo, estão a crise de moradia e da imigração no país europeu. Protestos com confrontos com a polícia têm tomado às ruas e pressionaram os últimos meses de Sanchéz à frente da Espanha.