Após a derrota nas urnas espanholas na noite deste domingo (29/11), o primeiro-ministro do país europeu foi a público comentar as eleições. Pedro Sánchez lamentou o resultado falando de uma "noite muito triste para a Espanha", mas também prometeu resistência: "Quando ligarem a motosserra, estaremos na frente". Sánchez falou na sede do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

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Eleições neste domingo

De direita, o Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, liderou neste domingo (29/11) as eleições legislativas antecipadas na Espanha e, aliado à extrema direita do Vox, alcançou a maioria absoluta, encaminhando o fim de oito anos de governo do socialista Pedro Sánchez. Com mais de 80% dos votos apurados, o PP somava 133 deputados e o Vox avançava para 51 cadeiras — 18 a mais do que em 2023. Juntos, os dois partidos atingem 184 assentos, oito acima do limite de 176 necessário para a maioria absoluta no Congresso.

Após ficar perto do poder em 2023, Feijóo vê o caminho para o Palácio da Moncloa mais próximo com o crescimento do Vox, sigla com a qual o PP já mantém alianças em governos regionais, embora ainda não haja acordo formal para uma gestão nacional. O Partido Socialista de Sánchez aparece em segundo lugar, com 117 deputados, quatro a menos que no pleito anterior.

*Com informações da Agência France-Press