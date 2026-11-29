De direita, o Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, liderou neste domingo (29/11) as eleições legislativas antecipadas na Espanha e, aliado à extrema direita do Vox, alcançou a maioria absoluta, encaminhando o fim de oito anos de governo do socialista Pedro Sánchez. Com mais de 80% dos votos apurados, o PP somava 133 deputados e o Vox avançava para 51 cadeiras — 18 a mais do que em 2023. Juntos, os dois partidos atingem 184 assentos, oito acima do limite de 176 necessário para a maioria absoluta no Congresso.













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Após ficar perto do poder em 2023, Feijóo vê o caminho para o Palácio da Moncloa mais próximo com o crescimento do Vox, sigla com a qual o PP já mantém alianças em governos regionais, embora ainda não haja acordo formal para uma gestão nacional. O Partido Socialista de Sánchez aparece em segundo lugar, com 117 deputados, quatro a menos que no pleito anterior.

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A votação teve comparecimento recorde em quatro décadas: quase oito em cada dez eleitores foram às urnas, 11 pontos percentuais acima do índice de 2023. A mobilização elevada aumentou a imprevisibilidade de um cenário fortemente polarizado e aproximou a extrema direita do poder central pela primeira vez em 50 anos, mesmo após Sánchez pedir "votar em massa" ao registrar seu voto em Madri.

Na capital espanhola, cerca de cem simpatizantes comemoraram os primeiros números com aplausos e gritos em frente à sede do PP, perto da Praça de Colón, segundo relato de um jornalista da AFP. No local, o funcionário público Juan Carlos, de 47 anos, atribuiu a ida às urnas a crises recentes no país: "As pessoas foram incentivadas a votar por causa de todas as desgraças que aconteceram em nível nacional: os acidentes ferroviários, a corrupção, a má gestão deste governo".

Uma eventual transição também amplia o peso da direita e da extrema direita na Europa, onde Sánchez se destacou como uma das principais referências da esquerda ao defender a causa palestina e enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

*Com informações da Agência France-Press