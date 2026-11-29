A Espanha vive neste domingo (29/11) uma jornada eleitoral de comparecimento recorde em quatro décadas nas eleições legislativas antecipadas, com o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez pressionado pelo favoritismo da direita nas pesquisas. Segundo o Ministério do Interior, o comparecimento já passava de 68% às 17h no horário local (14h em Brasília), o maior patamar em pelo menos 40 anos.













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No continente, a votação foi encerrada às 20h locais (16h em Brasília), enquanto os eleitores das Ilhas Canárias contaram com uma hora adicional devido ao fuso horário local. O alto comparecimento elevou a imprevisibilidade de um pleito atravessado por forte polarização e pelo risco de o partido de extrema direita Vox integrar o governo pela primeira vez em 50 anos.

Caso ocorra uma virada política, o resultado ampliará o espaço da direita e da extrema direita na Europa. No cenário internacional, Sánchez ganhou projeção como um dos principais nomes da esquerda europeia, sobretudo por posicionar-se em defesa da causa palestina e por bater de frente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nas ruas, a busca por mudança dividiu percepções entre os eleitores. "A situação atual do país é preocupante, então é evidente que precisamos de uma mudança", disse à AFP, em Madri, o funcionário público Andrés Zambrano, de 30 anos. Já a professora Itziar López, em Barcelona, fez outro alerta: "Quero algo novo, mas não quero o passado. Já o conheço, já vivi isso".

*Com informações da Agência France-Press