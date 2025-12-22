Carta ao Papai Noel

Querido Papai Noel,

Faz tempo que não lhe escrevo, mas decidi enviar essa cartinha para o Polo Norte na esperança de que, como nas outras vezes, eu seja atendida. Tudo bem que meus pedidos, agora, não são tão simples como aquele cachorrinho de pelúcia que fazia xixi, a casa da Moranguinho ou a banheira da Barbie. Mas não dizem que o tempo do Natal é mágico? Então, não custa tentar. Importante: eu comi todos os vegetais (e doces) das refeições, então acho que mereço meus presentes.

1. Que eu publique muitas matérias sobre o avanço no tratamento de doenças como o câncer (e que esse avanço seja acessível a todos);

2. Que ninguém morra por ser mulher;

3. Que ninguém morra por ser de um país, etnia ou religião específicos;

4. Que ninguém morra por suas escolhas políticas;

5. Que nenhuma família seja desfeita por brigas sobre política;

6. Que o povo brasileiro derrote nas urnas candidatos simpatizantes de ditaduras e golpes, estejam eles à direita ou à esquerda;

7. Que passemos menos tempo olhando para telas;

8. Que a inteligência artificial possa nos servir, e não o contrário;

9. Que o tempo não corra tão rapidamente e volte à cadência de antes das redes sociais;

10. Que na COP31 seja anunciada a redução global de emissão dos gases de efeito estufa.

Caríssimo Noel, eu poderia fazer muitos outros pedidos, mas, como sei que o senhor é bastante ocupado e não pode atender a todos, fica aqui a minha lista de Natal.

P.S.: Se não for abuso, que meu sobrinho Luigi tenha a alegria de ver o Brasil campeão mundial.

A todos os leitores, um Natal de muita paz e esperanças.