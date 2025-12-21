Brasilienses lotam feiras no último domingo antes do Natal

A três dias do Natal, este domingo (21/12) foi marcado por intensa correria nas feiras populares do Distrito Federal. Desde cedo, consumidores lotaram a Feira dos Goianos, em Taguatinga, e a Feira dos Importados, no SIA, em busca de presentes, roupas, eletrônicos e lembranças para confraternizações. A expectativa dos feirantes é de que a forte movimentação registrada neste domingo se mantenha até a véspera do Natal.

A movimentação acentuada refletiu tanto nos corredores cheios quanto no trânsito intenso e na dificuldade para estacionar nas imediações. Desde as primeiras horas do dia, o movimento foi intenso. Famílias circularam pelos corredores em busca de preços mais acessíveis em comparação a outros centros comerciais, como shoppings e lojas locais. Além da área interna, o trânsito no entorno das feiras também ficou carregado, reflexo da grande procura dos consumidores.

Demanda

Mesmo quem tentou se programar para horários considerados mais tranquilos acabou enfrentando a grande demanda. Renata Andrade, 62 anos, conta que chegou à Feira dos Importados com a expectativa de encontrar menos movimento, mas foi surpreendida. “Tentei vir em um horário mais tranquilo, mas a tentativa foi frustrada. A feira está lotada, foi difícil de estacionar, e o trânsito está bem complicado”, relatou.

Apesar dos transtornos, Renata destacou que o aumento no fluxo é positivo para os comerciantes. Frequentadora assídua da feira, ela percebeu a diferença em relação aos meses anteriores. “O Natal reagiu agora para os feirantes. Estava muito complicado, sem movimento nenhum. Ontem (sábado) e hoje melhorou bastante”, afirmou.

Carestia

A artesã Teresinha de Jesus Bezerra, 51, passeava na Feira dos Goianos e contou que foi surpreendida com os preços praticados nesta época do ano. “Está muito salgado. O pessoal se aproveita desta época para aumentar tudo. Depois do Natal, os valores baixam bastante”, reclamou. Segundo ela, além dos preços elevados, o excesso de pessoas e o calor tornam a experiência mais cansativa. “É muita gente, fica difícil comprar com tranquilidade”, completou.

Marido de Teresinha, o garçom Afonso Bezerra, 60, que acompanhava a esposa, também comentou sobre o desconforto causado pela grande movimentação. “A gente já sai de casa sabendo que vai enfrentar isso. Preferi vir com transporte de aplicativo para evitar qualquer dor de cabeça, porque essa época não é fácil”, disse.

O jovem Murilo Moura, 19, autônomo, foi à feira com um objetivo específico: garantir a camisa do time do coração e comprar presentes para a família. “Final de ano não tem jeito, tem que comprar presente pra todo mundo”, contou. Ele avaliou que o trânsito estava até tranquilo, mas encontrou dificuldade para estacionar. “Ficamos uns 15 minutos esperando vaga, depois mais um tempo até conseguir entrar na Feira dos Importados”, relatou.

A administradora Larissa Dias, 26 anos, esteve na Feira dos Importados acompanhada da filha Emanuele, 1 ano e seis meses, e da irmã Isabela, 17. Para ela, apesar da correria típica do período, o passeio vale a pena. “É tudo muito corrido no final de ano, mas é sempre bom poder sair, passear um pouco, conhecer coisas novas e gastar”, contou. Larissa também destacou a dificuldade na chegada ao local. “Está muito cheio, tanto aqui quanto o trânsito lá fora, mas no final vale a pena”, afirmou.

No caso de Tiago Gama, autônomo, 32 anos, além do passeio, ele disse que foi à feira com o objetivo de comprar roupas e calçados para o trabalho e aproveitar possíveis promoções. “A gente procura coisas mais acessíveis. Se for para comprar algo muito caro, acaba indo pro shopping. Aqui a ideia é economizar”, explicou.

Fiscalização

Diante do grande fluxo de pedestres e veículos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começou a Operação Boas Festas 2025 desde 19 de novembro e segue até 4 de janeiro de 2026. A ação tem como objetivo reforçar a segurança viária durante o período de confraternizações de fim de ano.





















Horários de funcionamento:

Feira dos Importados



Local: SIA Trecho 7

Dias: de domingo a domingo, das 9h às 18h (exceto no dia 25, pois estará fechada)

Feira dos Goianos

Local: QI 15 - Taguatinga

Dias: de domingo a domingo das 8h às 18h, (exceto no dia 25, pois estará fechada)

Fonte: sites oficiais dos estabelecimentos