Rei do piseiro

Irlam Rocha Lima

Axé music, baião, ciranda, forró, frevo, maculelê, mangue beat, maracatu, samba de roda, xaxado, xote são alguns dos ritmos que marcam presença no rico e diversificado universo do espectro da música nordestina. A eles se junta outro gênero, até recentemente desconhecido — ou pouco conhecido —, intitulado piseiro, que, de algum tempo para cá, vem se tornando popular.

O responsável por este feito é João Fernandes Gomes Valério, o carismático cantor, compositor e instrumentista João Gomes, natural de Serrita, pequena cidade do sertão pernambucano, que faz divisa com o Ceará, chamada de capital nacional do vaqueiro. Mas, foi na vizinha Caruaru onde, há dois anos, viu sua carreira artística começar a decolar.

Recentemente, João tornou-se o grande vencedor do Prêmio Multishow de 2025, ao conquistar os troféus Artista do Ano e Álbum do Ano por Dominguinho, gravado na companhia de Mestrinho e Jota Pê. Com este projeto em que é prestada uma emocionante homenagem ao saudoso mestre Dominguinhos, João Gomes e seus companheiros foram também agraciados com o Grammy Latino, como melhor disco de Música Raíz em Língua Portuguesa.

Em 26 de outubro último, ele reuniu 50 mil pessoas na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, ao fazer o registro do segundo DVD, que teve a participação de Zeca Pagodinho e Marisa Monte. O jovem artista de 23 anos e a consagrada cantora e compositora se tornaram parceiros numa canção, ainda não lançada. Por outro lado, já foi anunciada a participação dele na edição de 2026 do Rock in Rio.

Quarta-feira última o novo astro foi um dos convidados de Roberto Carlos, no especial de fim de ano, apresentado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ele dividiu com o Rei a interpretação do clássico Fé. É algo que este jovem e carismático astro do cancioneiro do país poderá adicionar ao seu currículo.

Tem mais: amanhã, João Gomes vai se desdobrar entre o réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de Alcione, Ana Castela, Iza, Belo, Latino, Simone Mendes, Maiara e Maraísa; e o de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde dividirá o palco com com Gilberto Gil e Ney Matogrosso, dois monstros sagrados da MPB, e Alok, pop star da cena eletrônica nacional e internacional.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e 10,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, numa entrevista recente, João, usando o tom de agradecimento, ressaltou: "2025 foi um ano que Deus caprichou na minha vida. Nasceu meu filho Joaquim, fiz projetos com amigos, que tocaram o coração do povo. É a prova de que quando a gente leva verdade o mundo responde com amor. Eu só posso dizer que 2025 foi um ano bonito da minha carreira. Estou pronto para iniciar 2026 com o coração cheio de gratidão."