O levante democrático e o que vem depois

Lula reeleito com 4 milhões de votos a mais do que o adversário, uma virada inédita e nada previsível, que só foi possível graças à mobilização popular. Foi a reeleição de Lula, mas foi também o despertar de um povo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nós já sabíamos que seriam eleições extremamente disputadas, de resultado incerto e com debates acalorados, ainda mais do que em 2022. Mas creio que ninguém previu o tamanho e a intensidade do levante que se seguiu ao primeiro turno. Lula reeleito com 4 milhões de votos a mais do que o adversário, uma virada inédita e nada previsível, que só foi possível graças à mobilização popular. Foi a reeleição de Lula, mas foi também o despertar de um povo. E, quando ele acorda, demora a voltar a dormir. Ainda bem. Temos muito a fazer.

Muitos disseram que foram as eleições do medo. O temor do fascismo e da perda de direitos conquistados. É mesmo um fato. Mas 2026 não ficará marcado apenas pelo medo, mas por um lindo movimento espontâneo e coletivo, nascido na juventude, encorpado pela sociedade, que foi às ruas e às redes, enfrentando todo tipo de boicote, em especial das big techs, que manipulou o algoritmo às claras para expandir o alcance da desinformação e sabotar a esquerda. E sem esquecer os 60 , que viveram a ditadura e foram às urnas com a memória de quem conhece o preço da liberdade e não aceita retrocessos. O que veio e virá depois dessa primavera já é história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As eleições no Brasil levaram o mundo a acreditar que é possível vencer a extrema-direita. Os gestos, as ruas tomadas, as estratégias de Janones e do exército que se impôs gigante e incansável têm sido replicados mundo afora. Nunca se falou tanto em política, nunca se debateu tanto. Isso é extraordinário e mostra o tamanho e a força do Brasil, um país que não se curva e serve de exemplo ao mundo.

Também estamos vendo as consequências do lado perdedor: da vergonhosa fuga de Flávio Bolsonaro e sua patética carta-manifesto, proclamando-se um líder que nunca foi, aos ataques a indígenas, boicotes a comerciantes, demissões e denúncias de assédio eleitoral. Leis existem para punir tudo isso, mas é preciso cobrar para que sejam aplicadas de forma exemplar.

Leia mais

Sabemos que será um mandato regido por Lula, mas orquestrado por uma massa sedenta por mudanças, sobretudo no jeito de fazer política. Vamos ver se o presidente entendeu o recado do povo, que o levou nos braços ao quarto mandato. O Congresso Nacional com a maior oposição da história também precisará entender que não representa apenas uma força política, mas uma população que está pronta para cobrar.

É notório também que restou das urnas muito desamor, raiva e briga. E tudo isso pesa, cansa e entristece. Para uns e outros, o processo depurou relações de amizade e familiares. Mas, para outros, afastou amores, rompeu laços importantes e impôs um distanciamento que pode cobrar um preço alto lá na frente. Ou seja, tem festa, mas também tem luto. Vamos precisar conviver com os sentimentos conflitantes, mas também abrir o coração para pacificar, perdoar e seguir adiante com mais amor e menos dor.

Em momentos intensos como os que estamos vivendo, pego as lições da canoa havaiana, que me salvou em tantos momentos durante esse desgastante processo eleitoral: em grupo, com cada um fazendo sua parte, o conjunto em harmonia e bem coordenado, a gente tem a certeza de que vai chegar ao lugar pretendido. Um povo unido tem mais conquistas. Que saibamos perdoar e conviver democraticamente com quem pensa diferente. Iremos mais longe assim.