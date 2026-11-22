Roberto Goulart Menezes — professor titular do Instituto de Relações Internacionais da UnB e pesquisador do o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (Ineu/CNPq)

Após sofrer uma derrota retumbante nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, Donald Trump desembarcou na China, na última quarta-feira, apostando na política externa para tentar recuperar parte do rumo do seu governo. Trump foi à China para participar da Cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia -Pacífico). Sabemos que, na agenda de Trump com a China, a disputa tecnológica ocupa lugar de destaque, e a vantagem do gigante asiático está crescendo em áreas como veículos elétricos. Assim, não estamos diante da definição dos contornos de uma nova ordem global, mas de uma revisão na agenda de prioridades da política externa americana, que tenta enredar a China em sua estratégia internacional.

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Três elementos ajudam a entender o encontro em Shenzhen. O primeiro é que as agendas levadas por cada líder não convergem. O segundo é a condição em que cada um chega à mesa. No caso de Trump, sabemos que um governante em apuros no plano doméstico, sobretudo nos Estados Unidos, costuma buscar na política externa o espaço de autonomia que lhe falta em casa. Não surpreende, portanto, que tente construir uma agenda positiva a partir do cenário internacional. O terceiro elemento é o lugar do encontro — não é a primeira vez que Trump e Xi se encontram, e a ida de Trump à China dá outro peso à conversa. Ao ser recebido em solo chinês, Washington reconhece a China como um ator indispensável, um país capaz de manter diálogo aberto sem descuidar dos seus interesses concretos, como o crescente controle sobre o Mar do Sul da China, e evitar a interferência externa em Taiwan.

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Isso não significa que uma nova ordem esteja se desenhando. Ordens internacionais são processos, não eventos. O que se vê é a China subindo mais alguns degraus rumo à condição de potência global. Para Trump, a disputa crucial é pela hegemonia, e, nessa dimensão, a Rússia simplesmente não aparece.

A lógica das esferas de influência parece ter orientado o encontro dos três líderes nesse encontro. A Rússia busca consolidar, com a anuência tanto da China como dos EUA, a sua presença na região do Mar de Azov. Moscou depende hoje cada vez mais do comércio com a China (cerca de 95%). Ela tem resistido, aos trancos e barrancos, à guerra, à exclusão do sistema SWIFT e ao bloqueio de seus ativos financeiros no exterior. Não é pouca coisa. As sanções não produziram os efeitos esperados pelos EUA e seus aliados europeus.

Acontece que a Rússia dispõe de bens que o mundo demanda — grãos, fertilizantes, petróleo e gás —, e não pode ser ignorada por completo. Washington, aliás, sempre soube ignorar ou acomodar quando lhe convém. Já a China afirmaria sua influência sobre Taiwan, e os Estados Unidos, sem a Guerra da Ucrânia, estariam livres do seu custo e poderiam redirecionar esses recursos para a competição tecnológica com os chineses. Trump já admitiu que o conflito com o Irã pesou na sua derrota e do seu partido nas recentes eleições.

Se as consequências práticas imediatas são modestas, o encontro tem um mérito: mostra que há espaço para o diálogo de alto nível. O fato é que o documento divulgado ao final demonstra que Trump não conseguiu arrancar do líder chinês o compromisso com a redução das armas nucleares, embora tenha discorrido sobre a necessidade de um novo acordo nessa área — e com a inclusão da China. Porém, Pequim está em busca da sua milésima ogiva nuclear até 2030.

Há quem veja na reunião um escanteio do resto do mundo, com as grandes potências decidindo sozinhas os destinos do planeta e, portanto, um golpe no multilateralismo. A crítica tem fundamento parcial. A guerra na Ucrânia está prestes a completar cinco anos sem qualquer participação efetiva da ONU. Esse conflito foi discutido sobretudo no âmbito da Otan, entre os Estados Unidos e seus aliados. A Rússia violou o território ucraniano e, por mais que seus argumentos contra a expansão da Otan com a possível inclusão da Ucrânia nela, nada justificava a decisão tomada por Moscou. Outro golpe duro contra o multilateralismo adveio quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, colocando em risco a segurança regional e internacional.

O encontro entre Xi Jinping, Trump e Putin não é, portanto, uma virada histórica. Encontrar-se não significa concordar, e as divergências permanecem. Mas ele sinaliza ao mundo, mesmo com todas as contradições em relação ao multilateralismo, que o diálogo entre as grandes potências foi restabelecido e que os Estados Unidos aceitaram voltar a conversar com Putin. Em tempos de guerra na Ucrânia e no Irã, isso não é pouco.



