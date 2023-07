Hacker diz à PF que Zambelli pediu que invadisse urnas e conta de Moraes

CB Correio Braziliense

O hacker Walter Delgatti Neto, da Vaza-Jato, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu para que ele invadisse as urnas eletrônicas ou a conta de e-mail e telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi, no g1, o pedido teria sido feito em setembro do ano passado, em São Paulo. Ao Correio, a defesa de Zambelli negou as declarações de Hacker Delgatti.

Delgatti relatou à PF que não conseguiu acessar o sistema das urnas eletrônicas e nem o celular de Moraes. Além disso, o hacker também afirmou que não havia nada "comprometedor" na conta do e-mail do ministro — a qual teve acesso em 2019, quando invadiu aplicativos de outras autoridades e foi preso.

Após ser colocado em liberdade, Delgatti foi preso novamente em junho deste ano, por descumprir determinações judiciais ao acessar a internet — a Justiça proibiu o hacker de manter atividades on-line. Ele voltou à prisão por risco de que ele repetisse as ações criminosas anteriores, que o levaram a ser acusado pelo Ministério Público.

Delgatti é investigado desde 2019 pela PF no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão do celular de autoridades por um grupo hacker. Parte do conteúdo foi repassado à época pelo hacker a jornalistas do The Intercept e influenciaram nas anulações de processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que atualmente não responde mais ações da Lava-Jato na Justiça.

Ao Correio, a defesa de Zambellil negou as acusações de Hacker Delgatti e pontou que irá tomar as medidas cabíveis contra as declarações. Leia a nota na íntegra: "A Deputada Federal Carla Zambelli desconhece e nega os fatos noticiados em relação às declarações do Hacker Delgatti. Seu advogado, Daniel Bialski, pedirá acesso aos autos e, depois de analisados, tomará todas as medidas cabíveis".

A reportagem também tenta contato com o STF para pegar mais detalhes sobre as declarações e aguarda resposta.

