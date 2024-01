O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter recebido uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 8 de janeiro do ano passado, durante os ataques às sedes dos Três Poderes realizados por grupos bolsonaristas.

Em entrevista concedida à jornalista Julia Duailibi, da GloboNews, Moraes disse que Lula queria saber do ministro quais seriam as possibilidades jurídicas a serem tomadas pelo governo diante da invasão.

"Eu disse que o governo deveria fazer os pedidos [de desocupação dos quartéis e de afastamento de autoridades] via AGU [Advocacia-Geral da República]. Conversei também com o ministro Jorge Messias [da AGU]. Foi a AGU que fez os pedidos, tanto de desocupação de quartéis, de todos os quartéis, quanto de afastamento das autoridades públicas em tese envolvidas", lembrou.

A ligação de Lula a Moraes foi realizada por intermédio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na ocasião, o presidente estava em Araraquara, no interior de São Paulo.

Afastamento de Ibaneis

Na entrevista, Moraes ainda repondeu à acusação de que teria sido responsável pelo afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), no dia seguinte aos ataques. "Aí é um grande erro que foi sendo repassado, de que eu afastei o governador Ibaneis de ofício. Houve um pedido da AGU para que todas as autoridades públicas, independentemente de grau, que tivessem eventual envolvimento, fossem afastadas", falou o ministro.

O relato dado por Moraes fará parte do documentário "8/1 - A democracia resiste", realizado por Julia Duailibi e Rafael Norton, com produção de Jéssica Valença, Henrique Picarelli, Carolline Leite e Bárbara Carvalho.