A confirmada ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no ato "Democracia Inabalada" foi mal recebida no Palácio do Planalto. Integrantes do governo foram pegos de surpresa com a divulgação dessa informação e o sentimento no governo é de "decepção".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva contava com a presença de Lira até para reforçar a aliança feita entre os chefes dos Poderes logo após os ataques dos vândalos há um ano, quando houve uma ampla reunião no Palácio do Planalto.

A avaliação é que a ausência do presidente da Câmara, que alegou problemas de saúde na família — também confirmada ao Correio por sua assessoria —, poderá repercutir na condução da pauta de votação no plenário. Lira teve o controle absoluto da pauta de votação em 2023, ora agradando o governo, ora não. No balanço, o saldo foi considerado positivo pelo governo.

Neste ano, há pautas importantes a serem tratadas, como a complementação da reforma tributária, que precisa ser regulamentada. Há ainda outras matérias da área econômica também pendentes.

No governo, ninguém criticará publicamente a ausência de Lira no palco principal do ato desta tarde.

A presença do presidente da Câmara vinha sendo confirmada até mesmo na divulgação da programação oficial do evento.