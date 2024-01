Lula um ano após ataques do 8/1: "Democracia inabalada e fortalecida"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a solidez da democracia brasileira, compartilhando no X (antigo Twitter) imagens da Constituição Federal em frente às sedes dos Três Poderes. Em publicação realizada nesta segunda-feira (8/1), Lula defendeu a resistência da democracia um ano após os eventos golpistas ocorridos em 2023.

“Democracia inabalada e fortalecida. Neste 8 de janeiro, um ano depois da tentativa de golpe, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal reforçam o compromisso com a Constituição do Brasil”, escreveu o presidente.

Há um ano, a democracia brasileira sofria uma tentativa de golpe. Guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Exibiram o desprezo pela democracia que levamos anos para construir enquanto… pic.twitter.com/GaWwhqHCWT — Lula (@LulaOficial) January 8, 2024

Lula destacou que a defesa da Constituição é uma responsabilidade compartilhada por todos os cidadãos, declarando que a defesa da Constituição é “dever de todas e todos”. “A democracia nos une”, completou.

O presidente também havia afirmado, anteriormente, que os ataques ocorridos um ano antes contribuíram para fortalecer a democracia.

A cerimônia intitulada "Democracia Inabalada", organizada pelos Três Poderes, ocorrerá hoje às 15h no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento reúne representantes do Judiciário, Legislativo e Executivo para reafirmar o compromisso em preservar e fortalecer os valores democráticos no Brasil.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro