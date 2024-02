Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente entregará passaporte à PF

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, afirmou, nesta quinta-feira (8/2), que o ex-chefe do Executivo entregará o passaporte à Polícia Federal (PF). Uma decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para que “todos os passaportes, nacionais e estrangeiros” sejam entregues às autoridades policiais e proibiu Bolsonaro de se ausentar do país

“Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba [Rio de Janeiro], retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados”, escreveu o advogado do ex-presidente, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes.

Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 8, 2024

Wajngarten também lembrou que “na única vez que o Presidente Jair Bolsonaro saiu do Brasil, num passado próximo, a convite do Governo eleito da Argentina, os advogados peticionaram ao Supremo consultando e comunicando”.

Relembro aqui que na única vez que o Presidente @jairbolsonaro saiu do Brasil, num passado próximo, a convite do Governo eleito da Argentina, os Advogados peticionaram ao Supremo consultando e comunicando. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 8, 2024

O ex-presidente foi alvo de operação da PF, na manhã de hoje. A polícia cumpriu 33 mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, bem como o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, entre outros ex-assessores e ex-ministros do antigo governo.