Como parte da Operação Tempus Veritatis, a Polícia Federal identificou uma minuta golpista que queria executar um golpe de Estado e prender os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

As informações constam na decisão do ministro Alexandre de Moraes na autorização da operação da PF, realizada na manhã desta quinta-feira (8/2), como parte da investigação contra a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado durante as eleições presidenciais de 2022.

O documento, obtido pelo Correio, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi um dos alvos da operação nesta quinta, recebeu uma minuta de decreto para o golpe. Veja o trecho:

"Os elementos informativos colhidos revelaram que JAIR BOLSONARO recebeu uma minuta de Decreto apresentado por FILIPE MARTINS e AMAURI FERES SAAD para executar um Golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e ao final decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE DE MORAES e GILMAR MENDES, além do Presidente do Senado RODRIGO PACHECO e por fim determinava a realização de novas eleições", diz o texto da decisão.

O documento revela ainda que posteriormente foram realizadas mudanças no pedido, permanecendo a determinação da prisão de Moraes e a realização de novas eleições. "Nesse sentido, era relevante para os investigados monitorarem o Ministro ALEXANDRE DE MORAES para executarem a pretendida ordem de prisão, em caso de consumação do golpe de Estado", afirma outro trecho.