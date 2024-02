O Supremo Tribunal Federal divulgou, nesta sexta-feira (9/2), a íntegra do vídeo em que mostra a reunião do então presidente Jair Bolsonaro e membros da alta cúpula de seu governo, ocorrida em 5 de julho de 2022. O momento está sendo investigado pela Polícia Federal como parte do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

O encontro tinha como finalidade cobrar dos ministros conduta ativa para atacar a Justiça Eleitoral, antes mesmo do primeiro turno das eleições.

A reunião contou com a participação de vários ministros, que chegaram a ser investigados posteriormente, tais como Anderson Torres (Justiça); Augusto Heleno (chefe do Gabinete de Segurança Institucional - GSI); Paulo Sérgio Nogueira (Defesa); Mário Fernandes (chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República); e Walter Braga Netto (Ministro Chefe da Casa Civil e futuro candidato a vice-presidente da República).

Assista a íntegra da reunião: