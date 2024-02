Alckmin sobre pedido de impeachment de Lula: "Não faz o menor sentido"

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, comentou rapidamente na noite desta quarta-feira (21/2) sobre a iniciativa da oposição em protocolar um pedido de impeachment para afastar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do cargo. Ao Correio, Alckmin respondeu: "Não faz o menor sentido".

O vice compareceu à posse do novo presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese, no salão Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.

Deputados da oposição apresentaram na terça-feira (20/2) o pedido de impeachment de Lula, com base na crise diplomática criada com Israel por conta de suas declarações comparando os ataques dos israelenses à Faixa de Gaza ao holocausto nazista. Até esta quarta-feira, os bolsonaristas autores do movimento conseguiram 124 assinaturas de apoio.