Bolsonaro ironiza pergunta sobre ser 'Cis' em depoimento na PF: "Sou homem"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, neste sábado (2/3), uma das perguntas realizadas pela Polícia Federal (PF) no âmbito do depoimento prestado à corporação no último dia 22 de feveiro, na investigação de uma suposta tentativa de golpe de estado. Na ocasião, o ex-chefe do Executivo não soube responder se era "cisgênero".

Durante evento em Piracicaba (SP), Bolsonaro disse a apoiadores que não sabia o significado da palavra, usada para definir se uma pessoa se identifica com o sexo atribuído a ela quando nasceu.

"Eu sou homem, né? Ninguém tem dúvida disso. Já tive várias visitas à Polícia Federal. Eles gostam muito de mim. E na última vez me perguntaram se eu era cis, e eu não sabia o que era isso (…) Não é justo a política do governo federal comprar a ideologia de gênero", apontou.



Hoje, durante a agenda, Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário de Piracicaba e aproveitou para se colocar como cabo eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Com poucos recursos, ele fez muito para o Brasil. Ele não é paulista, é carioca. Mas ao chegar aqui e ser abraçado por vocês, com passado de 4 anos comigo, vocês elegeram o Tarcísio e ele está fazendo um excelente trabalho de gestão em São Paulo", concluiu.