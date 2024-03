Salles sobre possível saída do PL: "Vamos ver se vão me expulsar mesmo"

A semana começa com uma rusga no PL, partido de Jair Bolsonaro. Ex-ministro do Meio Ambiente, o hoje deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) postou vídeo no fim de semana em defesa do voto nulo nas disputas eleitorais nas quais nenhum dos candidatos agrada aos eleitores. Mesmo sem ter citado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição e que tem o apoio do ex-presidente da República, o entendimento no partido é que o emedebista foi o alvo de Salles, preterido por seu partido na sucessão paulistana.









Ao Correio, Salles afirmou que no vídeo não tratou "só sobre ele (Ricardo Nunes)". O ex-ministro acha que o atual prefeito não é um bom candidato. As declarações de Salles incomodaram à direção do PL, que avalia até mesmo expulsá-lo do partido, hipótese que não é descartada. A sigla do presidente analisa se uma medida drástica dessas não traria mais desgaste à legenda.

O deputado afirmou que, até agora, não recebeu qualquer comunicado nesse sentido. "Para mim, ninguém falou nada. Vamos ver o que acontece, se vão me expulsar mesmo. Eles têm essa opção. Mas não vou antecipar cenários que não aconteceram", disse Salles.



No vídeo que incomodou o PL, o deputado criticou o comportamento de se votar no "menos pior" entre os candidatos numa eleição e fez a defesa do voto nulo nesses casos. Ele confirmou essa posição à reportagem e afirmou que é algo que ocorre no país e que se referia "também" a Nunes.



"Minha fala explica o que eu penso. Quando você não tem candidatos que sejam bons e que não mereçam ser apoiados por você, se vota nulo. Por isso existe o voto nulo", disse o parlamentar.



"Sobre essa questão de eu deixar o partido, só faria sentido se eu fosse concorrer por outro partido. Na medida que abri mão dessa ideia de concorrer por outro partido justamente porque algumas pessoas queriam indicar o vice na chapa do Ricardo Nunes, que é o coronel Mello Araújo (da Polícia Militar e do PL), eu, em respeito a essa decisão, achei melhor não concorrer. Mas nem por isso eu acho que o Ricardo Nunes é um bom candidato. Não acho, não. Mas o vídeo não é só sobre o Ricardo, para deixar claro. É uma questão que está acontecendo em muitas cidades. No interior de São Paulo e em muitos lugares, gente que era até antibolsonarista agora está querendo os votos dos bolsonaristas. E isso não é correto. Não é só ser contra o PT. O candidato tem que ser bom", afirmou.