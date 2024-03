"Caderno possibilita debate sério", diz desembargador Leonardo Bessa

Em coquetel de relançamento do caderno Direito & Justiça do jornal Correio Braziliense, ocorrido nesta terça-feira (05/3) no edifício sede, em Brasília, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Leonardo Roscoe Bessa, ressaltou que Brasília é o centro jurídico do Brasil e a qualidade do jornal possibilita nova liderança no debate jurídico.

"É um momento ímpar para Brasília, para o debate jurídico na capital da República. Pude contribuir por muito tempo para o encarte, com uma coluna sobre direito do consumidor, voltada ao público leigo. Ver a retomada nesse formato adaptado a essas inovações tecnológicas é um motivo de alegria para todos. O jornal tem um forte vínculo com Brasília onde tem sediado grandes tribunais superiores, grandes advogados, grandes academias e faculdades".

Segundo ele, a volta da publicação também traz papel essencial na defesa à democracia e possibilita um debate sério sobre o mundo do direito. "O caderno é um espaço de expressão de liberdade. Isso é fundamental num momento de muito antagonismo no Brasil, que tenha espaço para um debate sério e honesto das questões jurídicas", concluiu.

Editado pela premiada colunista Ana Maria Campos, terá versão impressa e digital, e sairá em um formato quinzenal, às quintas-feiras. Durante o evento de lançamento, ela explicou que o suplemento retorna em um momento de reafirmação da democracia e que o objetivo é abrir um canal de comunicação do mundo jurídico com a população.

"O judiciário muitas vezes é um universo complexo para o cidadão. Minha missão como jornalista e editora do caderno é fazer a intermediação entre os fatos jurídicos e o leitor, este que tem a vida impactada por essas decisões e debates do judiciário. O caderno volta num momento de reafirmação da democracia, depois que os prédios, os Três Poderes foram atacados e se reergueram mostrando que a nossa democracia é sólida. Mas também é tempo de ampliar o debate e dar voz às diferentes correntes de pensamento desde que respeitem nossa Constituição. Esse é o nosso objetivo. Abrir um canal de comunicação do mundo jurídico com a população", destacou.

O caderno Direito & Justiça é uma tradição em Brasília e tem como foco levar os temas da área para operadores do direito, como juízes, procuradores, advogados, ministros da cortes superiores, estudantes de direito e a sociedade em geral.